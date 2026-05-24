Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή έκανε ο Οζέλ μετά τα επεισόδια στα γραφεία του CHP, δείτε βίντεο

CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu pankart indirildi pic.twitter.com/NEMjUuwV3N — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 24, 2026

Tarihi anlar!



Polis, CHP Genel Merkezi’ne biber gazlarıyla müdahale ediyor. pic.twitter.com/ZCPse8z7UQ — Aykırı (@aykiri) May 24, 2026

CHP Genel Merkezi'nde Ortalık Karıştı! Polis Arka Kapıdan Binaya Girdi! Göz Gözü Görmüyor! @gamzealltunay pic.twitter.com/hWVWh4fstC — Halk TV (@halktvcomtr) May 24, 2026

📢 Polis, CHP Genel Merkezi kapısını zorluyor!



📌 İçeri biber gazı sıkılıyor, saksılar, eşyalar havada uçuşuyor! pic.twitter.com/ibXDX2XBN3 — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

CHP Genel Merkezi binasına polis müdahalesi! pic.twitter.com/iAc1l6ZanI — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

Σε βίντεο που είχε ανεβάσει την ώρα των επεισοδίων, ο Οζέλ υποσχέθηκε ότι «από τώρα,».Σήμερα, με άλλη απόφαση, δικαστήριο αποφάσισε την έξωση του προσωπικού που είχε κλειστεί στα γραφεία.Σε δήλωσή του στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, ο Οζέλ είπε ότι αυτή είναι μια μάχη για την πατρίδα.Είπε ακόμη ότι «Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξανανοίξω το CHP για τρίτη φορά». Δεσμεύτηκε ακόμη ότι «το CHP θα διοικείται από αυτούς που εσείς θα επιλέξετε».Για το κόμμα είπε ότι «το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, με την 103χρονη ιστορία του, δεν μπορεί να καταστραφεί ή να υποβαθμιστεί με δηλώσεις».Σε άλλο σημείο είπε ότι «Από εδώ και στο εξής, τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Μέχρι να τελειώσει η κατάληψη του κόμματος, τα κεντρικά μας γραφεία είναι επίσης η Κοινοβουλευτική Ομάδα του CHP στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας».Πολλοί από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά του Κιλιτσντάρογλου, όπως «προδότη Κεμάλ» και «γιε του παλατιού, Κεμάλ», υπονοώντας το προεδρικό μέγαρο.Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώνταςκαιΠριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο Οζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε» είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.