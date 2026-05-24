Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή έκανε ο Οζέλ μετά τα επεισόδια στα γραφεία του CHP, δείτε βίντεο
Το κόμμα θα βγει στους δρόμους και τις πλατείες σε μια πορεία προς την εξουσία, δεσμεύτηκε ο καθαιρεθείς με δικαστική απόφαση ηγέτης - Πορεία μέσα στη βροχή με συνοδεία πολλών μελών και οπαδών
Είχαν προηγηθεί τα πρωτοφανή επεισόδια στην έδρα του κόμματος όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να απομακρυνθεί το προσωπικό που είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο.
Ο Οζέλ είχε στο πλευρό του μέλη του κόμματος κατά την πορεία του. Τα γραφεία του κόμματος απέχουν περίπου 6 χιλιόμετρα από την Εθνοσυνέλευση.
Özgür Özel, Meclis'te #Canlı https://t.co/k8k2avZJil— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 24, 2026
CHP'ye polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve partililer yağmur altında Meclis'e yürüdü pic.twitter.com/eUMKdUokcK— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 24, 2026
CHP Genel Markezi'ne müdahale sonrası TBMM'ye yürüyen Özel Özel ve yanındaki partililer, yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti. pic.twitter.com/gf2xFy9dbB— Börte Medya (@MedyaBorte) May 24, 2026
Την Πέμπτη είχε γίνει γνωστή η δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρούνταν η ηγεσία του CHP για φερόμενες παρατυπίες στο συνέδριο του κόμματος που είχε γίνει το 2023. Στη θέση του Οζέλ επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η φωτογραφία του από τα κεντρικά γραφεία κατέβηκε με συνοπτικές διαδικασίες.
Σήμερα, με άλλη απόφαση, δικαστήριο αποφάσισε την έξωση του προσωπικού που είχε κλειστεί στα γραφεία.
Σε δήλωσή του στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, ο Οζέλ είπε ότι αυτή είναι μια μάχη για την πατρίδα.
Είπε ακόμη ότι «αν το CHP διοικείται από τους εκλεκτούς του Προεδρικού Μεγάρου, τότε το CHP ουσιαστικά έχει κλείσει. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξανανοίξω το CHP για τρίτη φορά». Δεσμεύτηκε ακόμη ότι «το CHP θα διοικείται από αυτούς που εσείς θα επιλέξετε».
Mücadelemiz memleket mücadelesidir. https://t.co/r4mSuNsxym— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 24, 2026
Σε άλλο σημείο είπε ότι «Από εδώ και στο εξής, τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Μέχρι να τελειώσει η κατάληψη του κόμματος, τα κεντρικά μας γραφεία είναι επίσης η Κοινοβουλευτική Ομάδα του CHP στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας».
Πολλοί από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά του Κιλιτσντάρογλου, όπως «προδότη Κεμάλ» και «γιε του παλατιού, Κεμάλ», υπονοώντας το προεδρικό μέγαρο.
Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.
CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu pankart indirildi pic.twitter.com/NEMjUuwV3N— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 24, 2026
Polis, CHP Genel Merkezi’ne biber gazlarıyla müdahale ediyor. pic.twitter.com/ZCPse8z7UQ
Πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο Οζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.
CHP Genel Merkezi'nde Ortalık Karıştı! Polis Arka Kapıdan Binaya Girdi! Göz Gözü Görmüyor! @gamzealltunay pic.twitter.com/hWVWh4fstC— Halk TV (@halktvcomtr) May 24, 2026
«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε» είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
📢 Polis, CHP Genel Merkezi kapısını zorluyor!— T24 (@t24comtr) May 24, 2026
📌 İçeri biber gazı sıkılıyor, saksılar, eşyalar havada uçuşuyor!
CHP Genel Merkezi binasına polis müdahalesi! pic.twitter.com/iAc1l6ZanI— T24 (@t24comtr) May 24, 2026
