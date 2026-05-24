Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή έκανε ο Οζέλ μετά τα επεισόδια στα γραφεία του CHP, δείτε βίντεο
Το κόμμα θα βγει στους δρόμους και τις πλατείες σε μια πορεία προς την εξουσία, δεσμεύτηκε ο καθαιρεθείς με δικαστική απόφαση ηγέτης - Πορεία μέσα στη βροχή με συνοδεία πολλών μελών και οπαδών

Κάτω από δυνατή βροχή βάδισε προς την τουρκική Εθνοσυνέλευση ο έκπτωτος -μετά από μια αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση- πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ.

Είχαν προηγηθεί τα πρωτοφανή επεισόδια στην έδρα του κόμματος όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να απομακρυνθεί το προσωπικό που είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο.

Ο Οζέλ είχε στο πλευρό του μέλη του κόμματος κατά την πορεία του. Τα γραφεία του κόμματος απέχουν περίπου 6 χιλιόμετρα από την Εθνοσυνέλευση.



Την Πέμπτη είχε γίνει γνωστή η δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρούνταν η ηγεσία του CHP για φερόμενες παρατυπίες στο συνέδριο του κόμματος που είχε γίνει το 2023. Στη θέση του Οζέλ επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η φωτογραφία του από τα κεντρικά γραφεία κατέβηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

Σε βίντεο που είχε ανεβάσει την ώρα των επεισοδίων, ο Οζέλ υποσχέθηκε ότι «από τώρα, το κόμμα θα είναι στους δρόμους και τις πλατείες, σε μια πορεία προς την εξουσία».

Σήμερα, με άλλη απόφαση, δικαστήριο αποφάσισε την έξωση του προσωπικού που είχε κλειστεί στα γραφεία.

Σε δήλωσή του στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, ο Οζέλ είπε ότι αυτή είναι μια μάχη για την πατρίδα.

Είπε ακόμη ότι «αν το CHP διοικείται από τους εκλεκτούς του Προεδρικού Μεγάρου, τότε το CHP ουσιαστικά έχει κλείσει. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξανανοίξω το CHP για τρίτη φορά». Δεσμεύτηκε ακόμη ότι «το CHP θα διοικείται από αυτούς που εσείς θα επιλέξετε».

Για το κόμμα είπε ότι «το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, με την 103χρονη ιστορία του, δεν μπορεί να καταστραφεί ή να υποβαθμιστεί με δηλώσεις».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «Από εδώ και στο εξής, τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Μέχρι να τελειώσει η κατάληψη του κόμματος, τα κεντρικά μας γραφεία είναι επίσης η Κοινοβουλευτική Ομάδα του CHP στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας».

Πολλοί από το πλήθος φώναζαν συνθήματα κατά του Κιλιτσντάρογλου, όπως «προδότη Κεμάλ» και «γιε του παλατιού, Κεμάλ», υπονοώντας το προεδρικό μέγαρο.

Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο Οζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.

«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε» είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.


Δείτε Επίσης