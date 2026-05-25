Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο προκάλεσε χάος στις συγκοινωνίες της βρετανικής πρωτεύουσας, δείτε βίντεο
Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε μετρό, τρένα και υπέργειες γραμμές λόγω πυρκαγιάς κοντά στον σταθμό Χάκνεϊ Ντάουνς
Μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον σταθμό Χάκνεϊ Ντάουνς προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στις σιδηροδρομικές και υπόγειες συγκοινωνίες του Λονδίνου το βράδυ της Κυριακής. Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και 60 πυροσβέστες έσπευσαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, που εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 18:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Κότριλ Γκάρντενς, Χάκνεϊ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, τυλίχτηκε στις φλόγες ένα σταθερό τροχόσπιτο και δύο αυτοκίνητα, καθώς και μέρος χορτολιβαδικής έκτασης στην περιοχή.
Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες από τις περιοχές Χόμερτον, Λέιτον, Γουάιττσαπελ και γύρω σταθμούς έσπευσαν στο σημείο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:42 (22:42 ώρα Ελλάδας). Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ από το κέντρο του Λονδίνου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις. Επιπλέον, οι οπαδοί της Premier League αντιμετώπισαν προβλήματα επιστροφής από τους αγώνες, ειδικά όσοι ταξίδεψαν μέσω Λίβερπουλ Στριτ προς Κρίσταλ Πάλας, Τότεναμ Χότσπουρ ή Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ.
Η πυρκαγιά σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ανακηρύχθηκε επίσημα εισβολή θερμών αέριων μαζών στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 32°C.
Massive fire reported at Hackney Central station, UK
50+ firefighters tackling huge fire in Mount Pleasant Lane, Hackney. London.
Εκτεταμένες διακοπές στις συγκοινωνίεςΛόγω της πυρκαγιάς, η Transport for London διέκοψε δύο σιδηροδρομικές γραμμές που διέρχονται από Χάκνεϊ. Η γραμμή Μίλντμεϊ δεν λειτουργεί μεταξύ Στράτφορντ και Γκόσπελ Οουκ, ενώ η γραμμή Γουίβερ αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις μετά από προσωρινή διακοπή. Όλες οι γραμμές από τον σταθμό Λίβερπουλ Στριτ επηρεάζονται, με προειδοποιήσεις για πιθανές ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις διαδρομές προς αεροδρόμιο Στάνστεντ και Όντλεϊ Εντ, καθώς και προς Ένφιλντ Τάουν.
Το Σάββατο καταγράφηκαν οι πρώτες θερμοκρασίες άνω των 30°C για φέτος, με περιοχές όπως Ντάουνχαμ και Χίθροου να σημειώνουν από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 34°C τη Δευτέρα, ενώ οι προειδοποιήσεις για θερμικό στρες παραμένουν σε ισχύ σε Λονδίνο, νοτιοανατολική Αγγλία και περιοχές προς τα δυτικά και τα Midlands, με την υπόλοιπή Αγγλία να είναι υπό κίτρινη προειδοποίηση.
