Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ φτάνει τα 4,51 δολάρια το γαλόνι (≈1,02 €/λίτρο), ενώ οι αναλυτές της JPMorgan προβλέπουν σταθεροποίηση των τιμών στα 97 δολάρια ανά βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Κυριακή, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η πτώση στις τιμές καταγράφηκε στο Brent (-1,5%, περίπου 99 δολάρια ανά βαρέλι) και στο αμερικανικό αργό (-5%, περίπου 92 δολάρια ανά βαρέλι).

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά λόγω της σύγκρουσης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στοχεύουν στην άρση του αποκλεισμού και την επαναφορά της διέλευσης, με πιθανή επαναλειτουργία των Στενών στις αρχές Ιουνίου.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων εντάθηκε κατά το τριήμερο του Memorial Day, μια περίοδο αυξημένων μετακινήσεων. Σύμφωνα με την AAA, η φετινή αργία ήταν η πιο ακριβή των τελευταίων τεσσάρων ετών, με τη μέση τιμή της βενζίνης να φτάνει τα 4,51 δολάρια το γαλόνι (≈1,02 €/λίτρο), καταγράφοντας άνοδο περίπου 51% από την έναρξη του πολέμου.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, επηρεάζοντας τα ταξίδια και το κόστος ενέργειας.

Οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια ανά βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς η επαναφορά της διέλευσης αναμένεται να αποκαταστήσει τη ροή σημαντικής ποσότητας αργού και να περιορίσει την αβεβαιότητα στις αγορές.

