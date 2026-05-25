Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Ο ΠΟΥ κάνει λόγο για 101 επιβεβαιωμένα περιστατικά και κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος
Πάνω από 900 άνθρωποι υπάρχουν υποψίες πως μολύνθηκαν από τον ιό Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, στη ΛΔ Κονγκό, έκανε γνωστό περί τα μεσάνυχτα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
«Καθώς οι προσπάθειες επιτήρησης ενισχύονται στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα μέχρι σήμερα, από τα οποία 101 έχουν επιβεβαιωθεί» με εργαστηριακές εξετάσεις, συνόψισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, χωρίς να αναφερθεί στον αριθμό των θανάτων.
Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας.
Η χώρα κήρυξε τη 15η Μαΐου επιδημία Έμπολα, αποδιδόμενη στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού--για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε θεραπείες, και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει ως και το 50%.
Ο ΠΟΥ αντιδρώντας με τη σειρά του κήρυξε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.
Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας συνολικά να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
