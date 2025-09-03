Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Κιμ Γιονγκ Ουν Πεκίνο Βόρεια Κορέα Βλαντίμιρ Πούτιν

Από το ντεμπούτο της στη δημόσια ζωή της Βόρειας Κορέας τον Νοέμβριο του 2022, η Κιμ Τζου-ε εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της

Ίριδα Λάκκα
Όταν έφτασε εχθές στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το πράσινο θωρακισμένο τρένο του, στο πλευρό του, εκτός από σημαντικούς αξιωματούχους, είχε και μια έφηβη κοπέλα: ήταν η κόρη του, Κιμ Τζου-ε.

Από το ντεμπούτο της στη δημόσια ζωή της Βόρειας Κορέας τον Νοέμβριο του 2022, η Κιμ Τζου-ε εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει χαρακτηρίσει τη νεαρή ως την «πιο πιθανή διάδοχο» του καθεστώτος, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο βάρος στις κοινές τους εμφανίσεις.

Η ηλικία της κόρης του Βορειοκορεάτη ηγέτη δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα. Το 2023, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας διατύπωσε την εκτίμηση ότι ήταν πιθανότατα 10 ετών.



Φωτογραφίες από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου κατέγραψαν την άφιξη του Βορειοκορεάτη ηγέτη και της κόρης του, που αποβιβάστηκαν μαζί από το θωρακισμένο τρένο.

Η παρουσία του Κιμ στην κινεζική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρακολουθεί στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν το 1959, όταν ο ιδρυτής της χώρας, Κιμ Ιλ-Σουνγκ, είχε παραστεί σε ανάλογη τελετή.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποιεί σπάνια ταξίδια στο εξωτερικό, περιορίζοντας τις επαφές του κυρίως με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η προηγούμενη επίσκεψή του στο Πεκίνο καταγράφηκε το 2019, με αφορμή την 70ή επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας.


Ίριδα Λάκκα
