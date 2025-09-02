H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο - Αναφορές για επικείμενη συνάντησή του με Σι και Πούτιν
Αν και καμία από τις χώρες δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τη συνάντηση των τριών ηγετών, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν - Κιμ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για μια ιστορική συνάντηση με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας, πριν από την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, γιορτάζοντας την 80ή επέτειο του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κινεζικής αντίστασης στην ιαπωνική επιθετικότητα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Κιμ συμμετέχει σε πολυμερή εκδήλωση, ενώ είναι η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες συναντώνται από κοινού.
Ο Κιμ, ο οποίος δεν του αρέσει να ταξιδεύει με αεροπλάνο, ταξίδεψε με το πράσινο θωρακισμένο τρένο του στην Κίνα, αλλά έκανε μια στάση ενδιάμεσα για να επιθεωρήσει την πρόοδο στο βορειοκορεατικό ινστιτούτο πυραυλικών ερευνών, που αναπτύσσει έναν νέο κινητήρα για έναν «νέας γενιάς» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM).
Οι τελευταίες δοκιμές ICBM της Βόρειας Κορέας είχαν ως στόχο να φτάσουν στην αμερικανική ήπειρο, με αναλυτές να προβλέπουν ότι ο επόμενος ICBM θα διαθέτει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, ικανές να διαπεράσουν τα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ.
Αν και καμία από τις χώρες δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τη συνάντηση των τριών ηγετών, ωστόσο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ στο περιθώριο της συνόδου. Από την πλευρά του, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ καλωσόρισε τον Ρώσο πρόεδρο ως «παλιό φίλο», ενώ ο Πούτιν αντέτεινε ότι οι σχέσεις Μόσχας-Πεκίνου βρίσκονται «σε επίπεδα άνευ προηγουμένου».
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να παρακολουθήσει την παρέλαση στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν, μαζί με τους Σι και Πούτιν, και να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας. Η Βόρεια Κορέα προτάσσει τη Ρωσία ως βασικό της διπλωματικό σύμμαχο τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας στρατεύματα και πυρομαχικά για την υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία με αντάλλαγμα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Οι εκτιμήσεις της Νότιας Κορέας αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες στη Ρωσία.
Η σχέση της Βόρειας Κορέας με την Κίνα φαίνεται να έχει ψυχρανθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικοί εκτιμούν ότι ο Κιμ επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και υποστηρικτής της Βόρειας Κορέας, ενώ η Κίνα είναι κρίσιμη για το μέλλον του καθεστώτος, ιδίως σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
