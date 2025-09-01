Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Το προηγούμενο ρεκόρ στη Νότια Κορέα είχε καταγραφεί μόλις πέρυσι
Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ για τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.
"Η μέση θερμοκρασία από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου ήταν 25,7° Κελσίου, η υψηλότερη από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1973", επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις πέρυσι.
Στο μεταξύ και η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας επεσήμανε σήμερα ότι η μέση θερμοκρασία στη χώρα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο ήταν κατά 2,36° Κελσίου υψηλότερη από τον κανονικό μέσο όρο.
Το φετινό καλοκαίρι στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1898, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία, σπάζοντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2023 και του 2024, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
