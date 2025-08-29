Politico: Ο Μακρόν ψάχνει «πρωθυπουργήσιμο», αλλά οι σύμμαχοί του δεν βλέπουν διαφυγή - Το «φάντασμα» της ελληνικής κρίσης χρέους στοιχειώνει τη Γαλλία