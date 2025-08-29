Η πολιτική κρίση στη Γαλλία φέρει τεράστιο οικονομικό ρίσκο – Τι φοβούνται τα στελέχη επιχειρήσεων

Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ή να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και φαίνεται πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού με έναν νέο πρωθυπουργό