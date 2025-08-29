Η πολιτική κρίση στη Γαλλία φέρει τεράστιο οικονομικό ρίσκο – Τι φοβούνται τα στελέχη επιχειρήσεων
Η πολιτική κρίση στη Γαλλία φέρει τεράστιο οικονομικό ρίσκο – Τι φοβούνται τα στελέχη επιχειρήσεων
Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ή να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και φαίνεται πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού με έναν νέο πρωθυπουργό
Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ύφεση, δήλωσαν επιχειρηματικοί ηγέτες.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ανατρέψουν την μειοψηφική κυβέρνηση στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ανακοίνωσε απροσδόκητα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα, ρίχνοντας ξανά σε κρίση τη δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης.
Οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γάλλοι επιθυμούν πλέον νέες εθνικές εκλογές, υποδηλώνοντας την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την πολιτική και τον κίνδυνο παρατεταμένης αβεβαιότητας.
«Το ηθικό μας συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Μπομπάρ, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης της χώρας, Carrefour.
«Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πληγεί σοβαρά η οικονομία, καθώς οι καταναλωτές αναβάλλουν τις αποφάσεις τους για δαπάνες», δήλωσε ο Μπομπάρ σε επιχειρηματική διάσκεψη.
Η γαλλική οικονομία σημείωσε αύξηση 0,3% το β’ τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη των δαπανών των νοικοκυριών. «Μόνο η κατανάλωση στηρίζει την ανάπτυξη», δήλωσε ο Μπομπάρ. «Αυτό έχει δημιουργήσει κίνδυνο ύφεσης».
Νωρίτερα, ο Πατρίκ Μαρτέν, επικεφαλής της ένωσης εργοδοτών Medef, δήλωσε στη διάσκεψη ότι ήταν «σοκαρισμένος» από το γεγονός ότι οι Γάλλοι πολιτικοί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους.
«Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να παίζουν με την οικονομία μας εκθέτουν σε τεράστιο κίνδυνο», είπε.
Ο Μπαϊρού ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να προλάβει μια πιθανή ψήφο δυσπιστίας που η αντιπολίτευση ετοιμαζόταν να υποβάλει αργότερα μέσα στο έτος σχετικά με τα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό το 2026.
Αυτό είχε άμεσα αντίθετα αποτελέσματα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώνουν ότι θα τον καταψηφίσουν. Αν και συμφωνούν ότι το έλλειμμα και το χρέος της Γαλλίας είναι πολύ υψηλά, η αντιπολίτευση διαφωνεί μαζί του ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και αρνείται να τον υποστηρίξει.
Ο Μακρόν, του οποίου η θητεία διαρκεί μέχρι το 2027, έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ή να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και φαίνεται πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού με έναν νέο πρωθυπουργό.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων επιθυμεί τη διάλυση του κοινοβουλίου για να διεξαχθούν νέες εκλογές, όπως έδειξαν ξεχωριστές έρευνες των Ifop, Elabe και Toluna Harris Interactive, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 56% και 69%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.grΕιδήσεις σήμερα:
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ανατρέψουν την μειοψηφική κυβέρνηση στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ανακοίνωσε απροσδόκητα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα, ρίχνοντας ξανά σε κρίση τη δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης.
Οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γάλλοι επιθυμούν πλέον νέες εθνικές εκλογές, υποδηλώνοντας την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την πολιτική και τον κίνδυνο παρατεταμένης αβεβαιότητας.
«Το ηθικό μας συνδέεται με τη λειτουργία του κράτους», δήλωσε ο Αλεξάντρ Μπομπάρ, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης της χώρας, Carrefour.
«Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πληγεί σοβαρά η οικονομία, καθώς οι καταναλωτές αναβάλλουν τις αποφάσεις τους για δαπάνες», δήλωσε ο Μπομπάρ σε επιχειρηματική διάσκεψη.
Η γαλλική οικονομία σημείωσε αύξηση 0,3% το β’ τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη των δαπανών των νοικοκυριών. «Μόνο η κατανάλωση στηρίζει την ανάπτυξη», δήλωσε ο Μπομπάρ. «Αυτό έχει δημιουργήσει κίνδυνο ύφεσης».
Νωρίτερα, ο Πατρίκ Μαρτέν, επικεφαλής της ένωσης εργοδοτών Medef, δήλωσε στη διάσκεψη ότι ήταν «σοκαρισμένος» από το γεγονός ότι οι Γάλλοι πολιτικοί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους.
«Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να παίζουν με την οικονομία μας εκθέτουν σε τεράστιο κίνδυνο», είπε.
Ο Μπαϊρού ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να προλάβει μια πιθανή ψήφο δυσπιστίας που η αντιπολίτευση ετοιμαζόταν να υποβάλει αργότερα μέσα στο έτος σχετικά με τα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό το 2026.
Αυτό είχε άμεσα αντίθετα αποτελέσματα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώνουν ότι θα τον καταψηφίσουν. Αν και συμφωνούν ότι το έλλειμμα και το χρέος της Γαλλίας είναι πολύ υψηλά, η αντιπολίτευση διαφωνεί μαζί του ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και αρνείται να τον υποστηρίξει.
Ο Μακρόν, του οποίου η θητεία διαρκεί μέχρι το 2027, έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ή να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και φαίνεται πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού με έναν νέο πρωθυπουργό.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων επιθυμεί τη διάλυση του κοινοβουλίου για να διεξαχθούν νέες εκλογές, όπως έδειξαν ξεχωριστές έρευνες των Ifop, Elabe και Toluna Harris Interactive, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 56% και 69%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.grΕιδήσεις σήμερα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα