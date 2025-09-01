O Πούτιν λέει πως η «συνεννόηση» με τις ΗΠΑ που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα ανοίγει το δρόμο για ειρήνη στην Ουκρανία
O Πούτιν λέει πως η «συνεννόηση» με τις ΗΠΑ που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα ανοίγει το δρόμο για ειρήνη στην Ουκρανία
Από τη σύνοδο της Τιαντζίν της Κίνας, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής που οργανώθηκε από το Πεκίνο στην Τιαντζίν της Κίνας, υπεραμύνθηκε σήμερα της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.
«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Η δήλωση αυτή αφορά το φιλοευρωπαϊκό κίνημα της Μαϊντάν στην Ουκρανία, το οποίο ανάγκασε τον φιλορώσο πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία το 2014.
Η Μόσχα είχε τότε προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας και είχε υποστηρίξει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας έναν εμφύλιο πόλεμο.
«Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι διαρκείς απόπειρες της Δύσης να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.
Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώπιον των κύριων συμμάχων του: του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Iνδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και του Iρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.
«Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και των άλλων στρατηγικών εταίρων μας, οι οποίοι έχουν στόχο να συμβάλουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.
«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο ίδιος είπε πως ενημέρωσε λεπτομερώς ήδη από χθες, Κυριακή, τον Σι για το τι επετεύχθη στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και για τη δουλειά που «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και πρόσθεσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον κινέζο ηγέτη και άλλους.
«Για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης», τόνισε.
Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης εμφανίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.
«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Η δήλωση αυτή αφορά το φιλοευρωπαϊκό κίνημα της Μαϊντάν στην Ουκρανία, το οποίο ανάγκασε τον φιλορώσο πρόεδρο της χώρας να εγκαταλείψει την εξουσία το 2014.
Η Μόσχα είχε τότε προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας και είχε υποστηρίξει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας έναν εμφύλιο πόλεμο.
«Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι διαρκείς απόπειρες της Δύσης να προσελκύσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.
Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώπιον των κύριων συμμάχων του: του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Iνδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και του Iρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.
«Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας, της Ινδίας και των άλλων στρατηγικών εταίρων μας, οι οποίοι έχουν στόχο να συμβάλουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.
«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο ίδιος είπε πως ενημέρωσε λεπτομερώς ήδη από χθες, Κυριακή, τον Σι για το τι επετεύχθη στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και για τη δουλειά που «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και πρόσθεσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον κινέζο ηγέτη και άλλους.
«Για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης», τόνισε.
Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης εμφανίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ.
Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Τιαντζίν ο Πούτιν πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τους προέδρους της Τουρκίας και του Ιράν και με τον ινδό πρωθυπουργό.
Οι Σι και Πούτιν πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τρίτη, στο Πεκίνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Οι Σι και Πούτιν πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τρίτη, στο Πεκίνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα