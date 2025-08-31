WSJ: Σε ανοιχτή γραμμή ο Γουίτκοφ με Τραμπ - Τον παίρνει τηλέφωνο αμέσως μετά τις συναντήσεις με Πούτιν
WSJ: Σε ανοιχτή γραμμή ο Γουίτκοφ με Τραμπ - Τον παίρνει τηλέφωνο αμέσως μετά τις συναντήσεις με Πούτιν
Ο Γουίτκοφ είπε ότι πέρασε συνολικά περίπου 24-25 ώρες σε συναντήσεις με τον Πούτιν και τον στενό του κύκλο τους τελευταίους μήνες
Απευθείας αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους ηγέτες του κόσμου. δίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Wall Street Journal.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδα, ο Γουίτκοφ συνήθως καλεί τον Τραμπ αμέσως μετά τις συναντήσεις του με τον Πούτιν. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Αμερικανό ηγέτη σπάνια φτάνει σε άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στη WSJ ότι ο Γουίτκοφ «δεν αναμένεται να κάνει πολλά περισσότερα» από το να ενημερώνει τον Τραμπ και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του.
Στις 19 Αυγούστου, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Γουίτκοφ είπε ότι πέρασε συνολικά περίπου 24-25 ώρες σε συναντήσεις με τον Πούτιν και τον στενό του κύκλο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού ηγέτη ταξίδεψε αρκετές φορές στη Ρωσία, όπου τον υποδέχτηκαν η ρωσική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του κράτους. Οι δύο πλευρές συζήτησαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.
