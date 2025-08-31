Βρετανία: Μωρό πέθανε από κοκκύτη επειδή η μητέρα του δεν εμβολιάστηκε ενώ ήταν έγκυος

Ένα βρέφος στο Ηνωμένο Βασίλειο πέθανε από κοκκύτη, καταγράφοντας τον πρώτο θάνατο από τη συγκεκριμένη ασθένεια για το 2025.Το παιδί, που θεωρείται ότι ήταν κάτω του ενός έτους, ασθένησε και κατέληξε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). Η μητέρα του δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.που πλήττει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς, με τα βρέφη να βρίσκονται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή θάνατο. Ο θάνατος αυτός έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια ενός παιδιού από ιλαρά στο παιδιατρικό νοσοκομείο Alder Hey στο Λίβερπουλ και ακολουθεί τους 11 θανάτους παιδιών στην Αγγλία πέρυσι λόγω έξαρσης του κοκκύτη.Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά που ξεκινούν φέτος το δημοτικό στην Αγγλία δεν είναι πλήρως προστατευμένα από ασθένειες όπως κοκκύτης, πολιομυελίτιδα, τέτανος και διφθερίτιδα, με τη χώρα να βρίσκεται κάτω από το όριο του 95% που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας.Μόλις το 83,7% των παιδιών πέντε ετών έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά), ενώ η κάλυψη με το εμβόλιο-τετραπλή ενισχυτική δόση (πολιομυελίτιδα, κοκκύτης, τέτανος, διφθερίτιδα) βρίσκεται στο 81,4%. Από το επόμενο έτος, το NHS θα ξεκινήσει τον εμβολιασμό όλων των βρεφών κατά της ανεμοβλογιάς, συνδυάζοντας το νέο εμβόλιο MMRV με το υπάρχον MMR.Όσον αφορά τις εγκύους, τα ποσοστά εμβολιασμού κατά του κοκκύτη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο το 2016 (76%), αλλά μειώθηκαν στο 59% έως τον Μάρτιο του 2024. Μετά τους περσινούς θανάτους, τα ποσοστά ανέβηκαν στο 73%, ωστόσο παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με την κορύφωση.Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις βρετανικές αρχές, που επιδιώκουν να αυξήσουν άμεσα την εμβολιαστική κάλυψη ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.