Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν θέλει την ειρήνη - Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, είπε ο Στιβ Γουίτκοφ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν θέλει την ειρήνη - Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, είπε ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ τόνισε πως θα συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν θέλει την ειρήνη - Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, είπε ο Στιβ Γουίτκοφ
Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι θα έχει συναντήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη μέσα στην εβδομάδα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη Ρωσία. Στόχος, όπως είπε, είναι να βρεθεί μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Στιβ Γουίτκοφ τόνισε ότι «αυτή την εβδομάδα θα συναντηθώ με τους Ουκρανούς στη Νέα Υόρκη, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «συζητάμε με τους Ρώσους κάθε μέρα», υποδεικνύοντας πως η αμερικανική διπλωματία κινείται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα.

Ο Γουίτκοφ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. «Πιστεύω ότι έχει κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να εμπλακεί στη διαδικασία. Το έκανε σίγουρα στη σύνοδο της Αλάσκας. Όμως είναι μια πολύ περίπλοκη σύγκρουση», ανέφερε.



Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε ότι κατά την κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ο Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι θέλει ειρήνη στην Ουκρανία και κατέθεσε πρόταση, αν και παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να μην είναι αποδεκτή από το Κίεβο. «Υπάρχει μια πρόταση ειρήνης στο τραπέζι, που αφορά το Ντονέτσκ και ίσως να μην είναι κάτι που οι Ουκρανοί μπορούν να δεχτούν», σημείωσε.

Ο Γουίτκοφ περιέγραψε τον Τραμπ ως «απογοητευμένο» τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία, εξαιτίας της αργής προόδου προς μια ειρηνευτική λύση. «Είναι απογοητευμένος, γιατί δεν θεωρεί ότι αυτός είναι ο πόλεμός του, ούτε ότι είναι ένας πόλεμος που πρέπει να συνεχιστεί. Θέλει να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε.

Καταλήγοντας, ο ειδικός απεσταλμένος σημείωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο. «Βλέπει ότι πρέπει να κάνει τα πάντα. Θεωρεί τον εαυτό του τον άνθρωπο της στιγμής, που μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά – ή αν δεν μπορέσει, να τις αναγκάσει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;

Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
