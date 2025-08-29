Η 12χρονη ομογενής δίνει μάχη για τη ζωή μετά την αιματηρή επίθεση στη Μινεάπολη

Η μητέρα της, παιδιατρική νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έσπευσε να περιθάλψει τα θύματα στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και η κόρη της