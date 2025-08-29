Η 12χρονη ομογενής δίνει μάχη για τη ζωή μετά την αιματηρή επίθεση στη Μινεάπολη
Η μητέρα της, παιδιατρική νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έσπευσε να περιθάλψει τα θύματα στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και η κόρη της
Συγκλονίζει η ιστορία της 12χρονης Σοφίας Φόρτσα, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή στην εντατική μετά την ένοπλη επίθεση στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.
Η μικρή Σοφία ήταν ένα από τα 17 παιδιά που τραυματίστηκαν εχθές από τα πυρά του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο μαθητές του σχολείου ενώ παρακολουθούσαν λειτουργία σε ναό. Η σοκαριστική επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα δύο μαθητές ηλικίας 8 και 10 ετών να χάσουν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με τη New York Post, το κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η μητέρα της Σοφίας εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε παιδιατρική εντατική του Hennepin Healthcare στο κέντρο της Μινεάπολης, το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν αρκετά από τα θύματα της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσε αμέσως να βοηθήσει τους τραυματίες, χωρίς να γνωρίζει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και η δική της κόρη.
Σε διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειας, η Σοφία περιγράφεται ως «ένα λαμπερό, ευγενικό κορίτσι γεμάτο ζωή». Η καμπάνια έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 400.000 δολάρια, με την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας να είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Οι γονείς της Σοφίας βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.
Την ώρα της επίθεσης, στο σχολείο βρισκόταν και ο μικρότερος αδελφός της Σοφίας. Παρότι δεν τραυματίστηκε, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού. «Αν και δεν υπέστη σωματικό τραυματισμό, το ψυχικό αποτύπωμα μιας τόσο τρομακτικής εμπειρίας - και η γνώση ότι η αδελφή του τραυματίστηκε σοβαρά - είναι κάτι που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει», σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σελίδα GoFundMe.
Ο δράστης, Ρόμπιν Γουέστμαν, που είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο και αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανσέξουαλ, είχε ανεβάσει βίντεο με βίαια και ακατανόητα μηνύματα στα οποία ωστόσο εξηγούσε τον λόγο που θα χτυπούσε στο συγκεκριμένο σημείο του ναού, ενώ θαύμαζε δολοφόνους και προέτρεπε «σκοτώστε τον Τραμπ». Η μητέρα του εργαζόταν στο σχολείο μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.
