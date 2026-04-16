Έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή 17/4 στο ΥΠΑΑΤ με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή 17/4 στο ΥΠΑΑΤ με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στα πλαίσια των αντιδράσεων για τις επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού
Σε επείγουσα σύσκεψη καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου, με αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
