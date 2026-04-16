Το YouTube κλείνει κανάλι υπέρ του Ιράν που διένειμε βίντεο με τον Τραμπ σαν... Lego
Η πλατφόρμα YouTube προχώρησε στο κλείσιμο καναλιού προσκείμενου στο Ιράν το οποίο ανέβαζε βίντεο φτιαγμένα κατά τα φαινόμενα με τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) με διάφορες σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστούσαν ήρωες με μορφές Lego, και γελοιοποιείτο ιδίως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η Ισλαμική Δημοκρατία διεξήγαγε εκστρατεία προπαγάνδας στο διαδίκτυο ιδίως με βίντεο ανιμέισον, συχνά με μορφές Lego, αναμιγνύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, τις εκτοξεύσεις πυραύλων, μαχητικά αεροσκάφη...



Το κανάλι Explosive Media, που παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητο αλλά θεωρείται από πολλούς ότι είχε σχέση με το Ιράν, είχε γίνει πολύ γνωστό μετά το ξέσπασμα του πολέμου χάρη στα βίντεο αυτά, κάποια από τα οποία είχαν εκατομμύρια θεάσεις.

«Κλείσαμε το κανάλι αυτό για παραβίαση των κανόνων μας για τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, τις παραπλανητικές πρακτικές και τις απάτες», ανέφερε εκπρόσωπος της πλατφόρμας YouTube στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η λειτουργία του καναλιού ανεστάλη την 27η Μαρτίου, πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σχήμα Explosive Media συνεχίζει πάντως να παράγει βίντεο με αντιαμερικανικό περιεχόμενο που δημοσιεύει σε άλλες πλατφόρμες, όπως το X ή το Telegram.



Το Instagram, που ανήκει στη Meta, επίσης έκλεισε τον λογαριασμό του σχήματος Explosive Media, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Ωστόσο άλλος λογαριασμός με αυτό το όνομα παρέμενε ενεργός χθες.

Η Meta δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το AFP.

Το κλείσιμο του καναλιού στο YouTube δεν αναμένεται να έχει παρά περιορισμένο αντίκτυπο στην απήχηση της ομάδας: τα βίντεο που παράγει συνεχίζουν να μοιράζονται άλλοι χρήστες της πλατφόρμας. Το περιεχόμενο αυτό -στα αγγλικά- προφανώς απευθύνεται σε κοινό εκτός Ιράν, όπου ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το X δεν είναι προσβάσιμοι παρά μόνο μέσω VPN εδώ και χρόνια.

Η Explosive Media αρνείται πως έχει οποιαδήποτε σχέση με την κυβέρνηση του Ιράν και χαρακτηρίζει «στρέβλωση» και συκοφάντησή της την κατηγορία αυτή.
