Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνομιλήσουν σήμερα, «δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση» λέει η Βηρυτός
«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ανάπαυλα μεταξύ των δύο κρατών» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του
Την πραγματοποίηση συνομιλίας μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης που δημοσίευσε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για την πρώτη επικοινωνία των δύο πλευρών εδώ και 34 χρόνια.
«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ανάπαυλα ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!».
Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στη σύγκρουση που συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, μετά την επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ισραήλ από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις που ακολούθησαν εκτιμάται ότι έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
Δεν επιβεβαιώνει ο Λίβανος
Αξιωματούχος της προεδρίας του Λιβάνου δήλωσε στο BBC ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για επικείμενη επικοινωνία με το Ισραήλ, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, δημοσιογράφος του Al Jazeera ανέφερε ότι πηγή στον Λίβανο υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία πληροφορία» για ενδεχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της λιβανικής και της ισραηλινής ηγεσίας, ούτε για πιθανή δεύτερη συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Οι ίδιες πηγές εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την ύπαρξη διπλωματικών επαφών σε ανώτατο επίπεδο το προσεχές διάστημα.
