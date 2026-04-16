Η Ρωσία εξαπέλυσε τη φονικότερη φετινή επίθεση στην Ουκρανία: 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο, Οδησσό και Ντνίπρο
Ένα 12χρονο παιδί μεταξύ των νεκρών - Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές - Η Ρωσία δεν αξίζει χαλάρωσης από τις κυρώσεις, λέει ο Ζελένσκι
Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον νυχτερινό ουρανό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο πολλαπλές εστίες φωτιάς. Το πρωί, κάτοικοι και συνεργεία έκτακτης ανάγκης καθάριζαν συντρίμμια που είχαν διασκορπιστεί γύρω από σοβαρά κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη.
🔴 BREAKING: Overnight Russian missile attack on Ukraine killed at least five in Kyiv, including a child.— UNITED24 Media (@United24media) April 16, 2026
21 others were injured, including four first responders targeted in a double-tap strike, according to local authorities. pic.twitter.com/wM1zgbTC7M
Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και το 12χρονο παιδί, σκοτώθηκαν στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, ενώ δύο σκοτώθηκαν στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, όπου ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε κατοικίες, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα γεγονότα της νύχτας αποδεικνύουν ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση κυρώσεων, σημειώνοντας ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία κανονικοποίηση της Ρωσίας όπως είναι σήμερα. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να αποδώσει. Και είναι σημαντικό να τηρηθεί εγκαίρως κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία», ανέφερε.
Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 31 πυραύλους και 636 drones, ωστόσο 12 πύραυλοι και 20 drones έπληξαν στόχους μέσα σε 24 ώρες έως τις 7 π.μ. της Πέμπτης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλεξι Κουλέμπα δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. «Όλες οι αποφάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της πίεσης προς τον επιτιθέμενο πρέπει να ληφθούν τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Είναι ανήθικο, αντιπαραγωγικό και επικίνδυνο να καθυστερούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή τα πακέτα στήριξης προς την Ουκρανία».
Vue depuis la sortie de la gare ferroviaire de Kiev ce matin. La nuit fut encore rude pour la capitale, Kharkiv, Dnipro et Odessa.— Sébastien Gobert (@SebaGobert) April 16, 2026
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, διασώστες απεγκλώβισαν μητέρα και παιδί από κτίριο σε κεντρική συνοικία, όπου το ισόγειο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι θραύσματα πυραύλου έπληξαν τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην κεντρική συνοικία Ποντίλ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο σε βόρεια περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ τέσσερις εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τραυματίστηκαν. Συντρίμμια εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης.
Ντνίπρο και Οδησσός υπό επίθεση
Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό, σύμφωνα με αξιωματούχους. «Τη νύχτα, η πόλη δέχθηκε πολλαπλά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σερχίι Λισάκ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın başkent Kiev ve Odessa kentleri ile Dnipropetrovsk bölgesine yönelik hava saldırıları sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti ve 95 kişi yaralandı.— Punto | haber uygulaması (@Punto_Turkiye) April 16, 2026
Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι επλήγησαν επίσης λιμενικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της πόλης.
Στο Ντνίπρο, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με κατοικίες να φλέγονται. Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, πρόσθεσε.
Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στα βορειοανατολικά, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.
