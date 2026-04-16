Η Ρωσία εξαπέλυσε τη φονικότερη φετινή επίθεση στην Ουκρανία: 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο, Οδησσό και Ντνίπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Ένα 12χρονο παιδί μεταξύ των νεκρών - Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές - Η Ρωσία δεν αξίζει χαλάρωσης από τις κυρώσεις, λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη φονικότερη φετινή επίθεση, τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, με 16 νεκρούς – ανάμεσά τους ένα παιδί 12 ετών – και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον νυχτερινό ουρανό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο πολλαπλές εστίες φωτιάς. Το πρωί, κάτοικοι και συνεργεία έκτακτης ανάγκης καθάριζαν συντρίμμια που είχαν διασκορπιστεί γύρω από σοβαρά κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη.



Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και το 12χρονο παιδί, σκοτώθηκαν στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, ενώ δύο σκοτώθηκαν στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, όπου ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε κατοικίες, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα γεγονότα της νύχτας αποδεικνύουν ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση κυρώσεων, σημειώνοντας ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία κανονικοποίηση της Ρωσίας όπως είναι σήμερα. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να αποδώσει. Και είναι σημαντικό να τηρηθεί εγκαίρως κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία», ανέφερε.



Κλείσιμο
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 31 πυραύλους και 636 drones, ωστόσο 12 πύραυλοι και 20 drones έπληξαν στόχους μέσα σε 24 ώρες έως τις 7 π.μ. της Πέμπτης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλεξι Κουλέμπα δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. «Όλες οι αποφάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της πίεσης προς τον επιτιθέμενο πρέπει να ληφθούν τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Είναι ανήθικο, αντιπαραγωγικό και επικίνδυνο να καθυστερούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή τα πακέτα στήριξης προς την Ουκρανία».



Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι το Κίεβο δέχθηκε νέα επίθεση νωρίς το πρωί της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι drone που πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος προσέκρουσε σε κτίριο 18 ορόφων. Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, διασώστες απεγκλώβισαν μητέρα και παιδί από κτίριο σε κεντρική συνοικία, όπου το ισόγειο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι θραύσματα πυραύλου έπληξαν τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην κεντρική συνοικία Ποντίλ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο σε βόρεια περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ τέσσερις εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τραυματίστηκαν. Συντρίμμια εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ντνίπρο και Οδησσός υπό επίθεση

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στην Οδησσό, σύμφωνα με αξιωματούχους. «Τη νύχτα, η πόλη δέχθηκε πολλαπλά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σερχίι Λισάκ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.



Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι επλήγησαν επίσης λιμενικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της πόλης.

Στο Ντνίπρο, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με κατοικίες να φλέγονται. Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, πρόσθεσε.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στα βορειοανατολικά, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης