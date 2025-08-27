Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ματωμένος γάμος στην Τουρκία - Γαμπρός σκοτώθηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, συνελήφθη η θεία του
Ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα
Ένας νεαρός Τούρκος σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του, όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.
Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, σημείωσε το Anadolu.
Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.
Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.
⚠️ Giresun’da düğün faciası!— Asi Haber (@HatayAsiHaber) August 27, 2025
Şebinkarahisar’da rastgele ateş açılan ateş sonucu damat Ali K. (23) hayatını kaybetti.
Yengesi gözaltında, evinde 2 ruhsatsız silah bulundu.
🔗 Detay: https://t.co/kZmamqBzUV#asi #asihaber #GiresunHaber #Şebinkarahisar #TurpçuKöyü #SonDakika… pic.twitter.com/PB3AHSvCyP
🔴Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.— Nupel Haber (@nupelonline) August 27, 2025
🔴Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/xJhcUONFZt
