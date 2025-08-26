Τραγωδία στην Αγγλία: Ζευγάρι σκοτώθηκε στο πρώτο του μάθημα πτήσης με ελικόπτερο
Τραγωδία στην Αγγλία: Ζευγάρι σκοτώθηκε στο πρώτο του μάθημα πτήσης με ελικόπτερο
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά
Η 52χρονη εκπαιδεύτρια ιππασίας Γιούστζινα Τσόσκα και ο 49χρονος οδηγός φορτηγού Βόιτεκ Κοβαλκόφσκι, ζευγάρι από το Μπλόξαμ της Οξφόρδης, σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη νήσο Γουάιτ, το πρωί της Δευτέρας. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην περιοχή ώστε ο Κοβαλκόφσκι να πραγματοποιήσει το όνειρό του: ένα μάθημα πτήσης. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί μόλις 20 λεπτά νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Σάνταουν.
Η κόρη της Τσόσκα, Τζούλια Μπουζάρ, μίλησε μαζί της λίγο πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο ελικόπτερο. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού της για να της ανακοινώσουν την τραγική είδηση. Η ίδια η Μπουζάρ, συντετριμμένη, έγραψε: «Ο κόσμος πήρε τη μητέρα μου πολύ νωρίς. Ήταν η καλύτερη μαμά που θα μπορούσε να έχει κανείς. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να την φέρουμε πίσω στην Πολωνία».
Η αστυνομία του Hampshire επιβεβαίωσε ότι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το ελικόπτερο τύπου Robinson R44 II, ιδιοκτησίας της εταιρείας Northumbria Helicopters, είχε φτάσει σε ύψος περίπου 800 ποδών πριν χάσει ύψος και συντριβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
Αυτόπτης μάρτυρας, η Λι Γκόλντσμιθ, περιέγραψε πως είδε το ελικόπτερο να «στροβιλίζεται» πριν χαθεί από το οπτικό της πεδίο και καταλήξει σε θάμνους.
Η κόρη της Τσόσκα, Τζούλια Μπουζάρ, μίλησε μαζί της λίγο πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο ελικόπτερο. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού της για να της ανακοινώσουν την τραγική είδηση. Η ίδια η Μπουζάρ, συντετριμμένη, έγραψε: «Ο κόσμος πήρε τη μητέρα μου πολύ νωρίς. Ήταν η καλύτερη μαμά που θα μπορούσε να έχει κανείς. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να την φέρουμε πίσω στην Πολωνία».
Η αστυνομία του Hampshire επιβεβαίωσε ότι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το ελικόπτερο τύπου Robinson R44 II, ιδιοκτησίας της εταιρείας Northumbria Helicopters, είχε φτάσει σε ύψος περίπου 800 ποδών πριν χάσει ύψος και συντριβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
Αυτόπτης μάρτυρας, η Λι Γκόλντσμιθ, περιέγραψε πως είδε το ελικόπτερο να «στροβιλίζεται» πριν χαθεί από το οπτικό της πεδίο και καταλήξει σε θάμνους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα