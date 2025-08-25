Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από τη συντριβή ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ, στην Αγγλία
Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από τη συντριβή ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ, στην Αγγλία
Συνολικά τέσσερα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο - «Ήταν μία εκπαιδευτική πτήση» είπε η εταιρεία
Οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου στη νήσο Γουάιτ, στην Αγγλία.
«Συνολικά τέσσερα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο, με ένα από αυτά να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα που εμπλέκονται, καθώς οι προσπάθειες για να έρθουμε σε επαφή με τις οικογένειές τους και να τις υποστηρίξουμε συνεχίζονται» τόνισε η αστυνομία.
Η Northumbria Helicopters επιβεβαίωσε ότι ένα από τα ελικόπτερά της ενεπλάκη στη συντριβή στο Νησί Γουάιτ σήμερα το πρωί. Η εταιρεία δήλωσε ότι το μοντέλο G-OCLV απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Sandown περίπου στις 9 π.μ., με τέσσερις επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου.
«Ήταν μία εκπαιδευτική πτήση» είπε η εταιρεία.
