Οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα στην ΕE από τις αρχές του 2025 - Το 40% είναι στην Ισπανία

Το 2025, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιές στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική Χερσόνησο, αποτελώντας έναν προσωρινό απολογισμό με 10 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ