Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ρωσικά σχέδια για αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας λόγω «κολοσσιαίων απειλών»
Ρωσικά σχέδια για αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας λόγω «κολοσσιαίων απειλών»
Την ίδια ώρα καταγράφηκαν ένας νεκρός στη Λβιβ και περισσότεροι από δέκα τραυματίες στο δυτικό τμήμα της χώρας από τα μαζικά πλήγματα της Ρωσίας
Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμισθεί τα επόμενα χρόνια ενόψει κολοσσιαίων απειλών, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.
«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν μετά τη συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ εναντίον της Λβιβ», της μεγαλύτερης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram. «Δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.
Στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, επεσήμανε το δημοτικό συμβούλιο της επαρχίας της Υπερκαρπαθίας στη σελίδα του στο Facebook.
Ο Ιχόρ Πολιστσούκ, δήμαρχος της πόλης Λουτσκ, επίσης στη δυτική Ουκρανία, έκανε λόγο στο Telegram για «επιθέσεις με drones και πυραύλους», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε θύματα.
Το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας γίνεται πιο σπάνια στόχος ρωσικών βομβαρδισμών.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones και 40 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύκτας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και έναν μήνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 546 drones και 31 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές και συντρίμμια έπεσαν σε τρεις.
Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε «49 ουκρανικά drones» σήμερα το πρωί πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας.
«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.
«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.
Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην ΟυκρανίαΤην ίδια ώρα, μαζικά πλήγματα με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον πολλών πόλεων της δυτικής Ουκρανίας νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιοχή ενώ στη Λβιβ υπάρχει και ένας νεκρός, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν μετά τη συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ εναντίον της Λβιβ», της μεγαλύτερης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram. «Δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.
Στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, επεσήμανε το δημοτικό συμβούλιο της επαρχίας της Υπερκαρπαθίας στη σελίδα του στο Facebook.
Ο Ιχόρ Πολιστσούκ, δήμαρχος της πόλης Λουτσκ, επίσης στη δυτική Ουκρανία, έκανε λόγο στο Telegram για «επιθέσεις με drones και πυραύλους», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε θύματα.
Το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας γίνεται πιο σπάνια στόχος ρωσικών βομβαρδισμών.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones και 40 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύκτας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και έναν μήνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 546 drones και 31 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές και συντρίμμια έπεσαν σε τρεις.
Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε «49 ουκρανικά drones» σήμερα το πρωί πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο Άργος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα