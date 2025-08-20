Μαίνονται για περισσότερες από 10 ημέρες οι φωτιές στη δυτική Ισπανία - Μάχη σε 21 πύρινα μέτωπα

Αν και πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από κεραυνούς κατά τη διάρκεια «ξηρών καταιγίδων», χωρίς βροχή, άλλες ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού.Σχεδόν 4.000.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί στην Ισπανία φέτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ένας αριθμός που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 3.060.000 στρεμμάτων το 2022, έως τότε η χειρότερη χρονιά από την έναρξη καταγραφής των μητρώων το 2006.