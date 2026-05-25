Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Η ταχεία εξάπλωση του Έμπολα ξεπερνά τις προσπάθειες ανταπόκρισης, λέει ο επικεφαλής του ΠΟΥ
Η ταχεία εξάπλωση του Έμπολα ξεπερνά τις προσπάθειες ανταπόκρισης, λέει ο επικεφαλής του ΠΟΥ
Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα
Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 220 θάνατοι που συνδέονται με την τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα και τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση κρουσμάτων σημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό τώρα είναι «πάντα ένα βήμα πίσω».
«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -επίκεντρο της επιδημίας- θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, είπε.
Νωρίτερα σήμερα, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.
Ο Τέντρος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κονγκό αύριο και ότι η αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κατάσταση στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.
Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.
Ο Τέντρος δήλωσε ότι ο περιορισμός της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού.
«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -επίκεντρο της επιδημίας- θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, είπε.
Νωρίτερα σήμερα, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.
Ο Τέντρος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κονγκό αύριο και ότι η αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κατάσταση στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.
Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.
Ο Τέντρος δήλωσε ότι ο περιορισμός της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα