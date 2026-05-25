Επτά άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε σπήλαιο εδώ και πέντε ημέρες στο Λάος

Είχαν πάει εκεί «ψάχνοντας για χρυσό», αλλά οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρα και αποκλείστηκε το σημείο εξόδου τους





Οι επτά χωρικοί μπήκαν στις 20 Μαΐου στο σπήλαιο που βρίσκεται στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν, σύμφωνα με το δημόσιο αυτό μέσο ενημέρωσης.







Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα νερά από το σπήλαιο με τη βοήθεια αντλιών, αλλά τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στην ομάδα των χωρικών.







«Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε αν είναι ακόμη ζωντανοί», δήλωσε στο AFP η Μπούνκχαμ Λουάνγκλατ, υπεύθυνη ένωσης διασωστών του Λάος, σύμφωνα με την οποία περίπου 100 άνθρωποι μετέχουν αυτήν τη στιγμή στις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί.



Μεταξύ αυτών βρίσκονται 2 Ταϊλανδοί διασώστες και ένας Φινλανδός ειδικός που έχει έδρα στην περιοχή, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει το 2018 στη διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας παιδιών που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, στο Ταμ Λουάνγκ.



Κλείσιμο



Οι διασώστες στο Λάος απηύθυναν έκκληση το σαββατοκύριακο για να τους υποστηρίξουν συνάδελφοί τους από τη γειτονική Ταϊλάνδη κυρίως για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο υλικό (αντλίες νερού, γεννήτριες και θερμικές κάμερες) προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί.







Εξειδικευμένοι δύτες μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης 7 ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί από τα νερά εδώ και πέντε ημέρες σε σπήλαιο στο Λάος , μετέδωσε σήμερα το δημόσιο μέσο Laophattana News.Οι επτά χωρικοί μπήκαν στις 20 Μαΐου στο σπήλαιο που βρίσκεται στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν, σύμφωνα με το δημόσιο αυτό μέσο ενημέρωσης.Είχαν πάει εκεί «ψάχνοντας για χρυσό», αλλά οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρα και αποκλείστηκε το σημείο εξόδου τους, διευκρίνισε η ίδια πηγή.Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα νερά από το σπήλαιο με τη βοήθεια αντλιών, αλλά τα συνεργεία διάσωσης δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στην ομάδα των χωρικών.«Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε αν είναι ακόμη ζωντανοί», δήλωσε στο AFP η Μπούνκχαμ Λουάνγκλατ, υπεύθυνη ένωσης διασωστών του Λάος, σύμφωνα με την οποία περίπου 100 άνθρωποι μετέχουν αυτήν τη στιγμή στις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί.Μεταξύ αυτών βρίσκονται 2 Ταϊλανδοί διασώστες και ένας Φινλανδός ειδικός που έχει έδρα στην περιοχή, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει το 2018 στη διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας παιδιών που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, στο Ταμ Λουάνγκ.Τα αγόρια και ο προπονητής τους κατάφεραν να βγουν από το σπήλαιο ύστερα από 18 μέρες, χάρη σε μια αποστολή κατά την οποία όλος ο κόσμος κρατούσε την ανάσα του, με σχεδόν 10.000 ντόπιους και ξένους εθελοντές να εργάζονται μέρα και νύχτα.Οι διασώστες στο Λάος απηύθυναν έκκληση το σαββατοκύριακο για να τους υποστηρίξουν συνάδελφοί τους από τη γειτονική Ταϊλάνδη κυρίως για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο υλικό (αντλίες νερού, γεννήτριες και θερμικές κάμερες) προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί.

«Η αποστολή είναι δύσκολη εξαιτίας της βροχής. Αναγκαστήκαμε να ξαναβγούμε επειδή ανέβαινε η στάθμη του νερού», σημείωσε ο Ταϊλανδός διασώστης Σάκιτ Ταενγκτάν σε βίντεο που δημοσίευσε χθες, Κυριακή, στη σελίδα του στο Facebook.



Το σπήλαιο αυτό σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Σαϊσομπούν βρίσκεται σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης και οι χωρικοί μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από την είσοδο, σύμφωνα με τα συνεργεία διάσωσης.