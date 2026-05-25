Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Εντυπωσιακό βίντεο από το Χατζ στη Μέκκα - Χιλιάδες προσκυνητές γύρω από την Κάαμπα
Εντυπωσιακό βίντεο από το Χατζ στη Μέκκα - Χιλιάδες προσκυνητές γύρω από την Κάαμπα
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα στον κόσμο και είναι υποχρεωτικό για κάθε πιστό του Αλλάχ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του
Εντυπωσιακό βίντεο από τη Μέκκα έχει καταγράψει τους περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια μουσουλμάνους οι οποίοι ήδη έχουν συγκεντρωθεί στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας για το Χατζ.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα στον κόσμο και είναι υποχρεωτικό για κάθε πιστό του Αλλάχ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να το πραγματοποιήσει κι εφόσον έχει εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες για την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της απουσίας του.
Τα εναέρια βίντεο έχουν καταγράψει τους χιλιάδες προσκυνητές να κινούνται κυκλικά γύρω από την Κάαμπα, στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας και τα πλάνα είναι άκρως εντυπωσιακά.
Οι αυξημένες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τους 48 βαθμούς Κελσίου αλλά και η αυξημένη ένταση που κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις που ενεπλάκησαν το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει ανησυχία για την πραγματοποίηση του φετινού Χατζ.
Παρ' όλη όμως την ανησυχία, μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν στη Σαουδική Αραβία για να βρεθούν εκεί και να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Στην συνέχεια, ακολουθεί η διανυκτέρευση στη Μουζνταλίφα και η συλλογή μικρών λίθων που χρησιμοποιούνται αργότερα στο τελετουργικό της «λιθοβολίας του διαβόλου» στη Μίνα.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα στον κόσμο και είναι υποχρεωτικό για κάθε πιστό του Αλλάχ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να το πραγματοποιήσει κι εφόσον έχει εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες για την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της απουσίας του.
Τα εναέρια βίντεο έχουν καταγράψει τους χιλιάδες προσκυνητές να κινούνται κυκλικά γύρω από την Κάαμπα, στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας και τα πλάνα είναι άκρως εντυπωσιακά.
Οι αυξημένες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τους 48 βαθμούς Κελσίου αλλά και η αυξημένη ένταση που κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις που ενεπλάκησαν το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει ανησυχία για την πραγματοποίηση του φετινού Χατζ.
Παρ' όλη όμως την ανησυχία, μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν στη Σαουδική Αραβία για να βρεθούν εκεί και να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΙσλάμΤο Χατζ αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Ισλάμ και για πολλούς μουσουλμάνους αποτελεί εμπειρία ζωής. Οι άλλοι τέσσερις είναι: Σαχάντα - Πίστη, Σαλάτ- Προσευχή, Ζακάτ - Φιλανθρωπία και Σιγιάμ - Νηστεία.
Το τελετουργικόΟι προσκυνητές θα ακολουθήσουν μια σειρά τελετουργιών. Η πρώτη είναι η περιφορά γύρω από την Κάαμπα επτά φορές, γνωστή ως Ταουάφ, καθώς και η διαδρομή ανάμεσα στους λόφους Σάφα και Μάρουα. Στη συνέχεια οι πιστοί θα μεταβούν στη Μίνα και έπειτα στο όρος Αραφάτ, όπου θα πραγματοποιήσουν προσευχή και περισυλλογή.
Στην συνέχεια, ακολουθεί η διανυκτέρευση στη Μουζνταλίφα και η συλλογή μικρών λίθων που χρησιμοποιούνται αργότερα στο τελετουργικό της «λιθοβολίας του διαβόλου» στη Μίνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα