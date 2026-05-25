Αυτόνομο λεωφορείο τουρκικής εταιρείας συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ
Συγκρούστηκε την πρώτη ημέρα λειτουργίας του
Σύγκρουση αυτόνομου λεωφορείου με τραμ σημειώθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, μόλις μία ώρα μετά την έναρξη της επιβατικής λειτουργίας του οχήματος με εισιτήριο, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος αυτόνομων δημόσιων μεταφορών.
Το ηλεκτρικό λεωφορείο e-ATAK της Karsan συγκρούστηκε με τραμ στην πόλη Göteborg τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών της περιοχής.
«Το λεωφορείο φρέναρε και χτυπήθηκε από το τραμ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Västtrafik, Πάτρικ Τσι, διευκρινίζοντας ότι από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος διάρκειας ενός έτους για την εισαγωγή αυτόνομων οχημάτων στις αστικές μετακινήσεις, γεγονός που εντείνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ασφάλεια και την αξιοπιστία της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε περιβάλλον μικτής κυκλοφορίας.
Η εταιρεία Karsan δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο όταν ζητήθηκε η θέση της για το συμβάν.
Πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας SVT δείχνουν το λεωφορείο με εμφανείς ζημιές, ενώ στο πίσω μέρος του οχήματος υπήρχε προειδοποιητική σήμανση που έγραφε: «Κρατήστε απόσταση! Το λεωφορείο μπορεί να φρενάρει απότομα».
Ο εκπρόσωπος της Västtrafik πρόσθεσε ότι οι συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, σημειώνοντας πως στο όχημα βρισκόταν και οδηγός ασφαλείας, ο οποίος ήταν έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.
