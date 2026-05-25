Εντυπωσιακός αγώνας αναρρίχησης σε πύργο 14 μέτρων από ψωμάκια στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
Στο μικρό νησί Cheung Chau του Χονγκ Κονγκ ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο παραδοσιακός διαγωνισμός αναρρίχησης του φημισμένου Cheung Chau Bun Festival, μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονου χρώματος, συμβολισμών και λαϊκής συμμετοχής.

Με το χτύπημα του γκονγκ, δώδεκα διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν να σκαρφαλώνουν σε έναν πύργο από μπαμπού ύψους 14 μέτρων, ο οποίος ήταν καλυμμένος με περίπου 9.000 ψωμάκια. Στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε λίγα λεπτά, με τα ψωμάκια που βρίσκονται στην κορυφή να θεωρούνται τα πιο πολύτιμα και να δίνουν υψηλότερη βαθμολογία.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να φτάσεις στην κορυφή για να πάρεις τα πιο υψηλής αξίας ψωμάκια, γιατί εκεί εξαντλείς σχεδόν όλη σου την ενέργεια», ανέφερε στο Associated Press ο διαγωνιζόμενος Κουόκ Τσουν-γιν, περιγράφοντας τη σωματική ένταση της δοκιμασίας.



Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί την κορύφωση του Cheung Chau Bun Festival, μιας παράδοσης που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν αιώνα. Η ιστορία του συνδέεται με μια θανατηφόρα επιδημία που έπληξε το νησί, οδηγώντας τους κατοίκους, σύμφωνα με την τοπική ταοϊστική παράδοση, να προσφέρουν λευκά ατμιστά ψωμάκια στους θεούς για την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων και την αποκατάσταση της ειρήνης.



Τα ψωμάκια, γνωστά στα καντονέζικα ως «Ping On Bao» («ψωμάκια ειρήνης και ασφάλειας»), παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο καλής τύχης και προστασίας για την τοπική κοινότητα.

Παράλληλα, σε αρτοποιεία του νησιού, κάτοικοι και επισκέπτες σχημάτισαν ουρές για να προμηθευτούν τα παραδοσιακά ψωμάκια, διατηρώντας ζωντανό το έθιμο. «Είναι σημαντικό να συνεχίζεται αυτή η παράδοση, γιατί συμβολίζει την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους», δήλωσε ο επισκέπτης από το Μακάο, Γκόρντον Τσόου.



Ο διαγωνισμός είχε διακοπεί για δεκαετίες μετά από ατύχημα το 1978, όταν κατέρρευσαν πύργοι αναρρίχησης προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες ανθρώπους. Επανήλθε το 2005, ενώ ανεστάλη ξανά κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, πριν επιστρέψει φέτος στο κανονικό του πρόγραμμα.

