Εντυπωσιακός αγώνας αναρρίχησης σε πύργο 14 μέτρων από ψωμάκια στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
Ο πύργος ήταν καλυμμένος με περίπου 9.000 ψωμάκια - Στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
Με το χτύπημα του γκονγκ, δώδεκα διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν να σκαρφαλώνουν σε έναν πύργο από μπαμπού ύψους 14 μέτρων, ο οποίος ήταν καλυμμένος με περίπου 9.000 ψωμάκια. Στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε λίγα λεπτά, με τα ψωμάκια που βρίσκονται στην κορυφή να θεωρούνται τα πιο πολύτιμα και να δίνουν υψηλότερη βαθμολογία.
«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να φτάσεις στην κορυφή για να πάρεις τα πιο υψηλής αξίας ψωμάκια, γιατί εκεί εξαντλείς σχεδόν όλη σου την ενέργεια», ανέφερε στο Associated Press ο διαγωνιζόμενος Κουόκ Τσουν-γιν, περιγράφοντας τη σωματική ένταση της δοκιμασίας.
🇭🇰 Climbers scramble for glory at Hong Kong bun festival— AFP News Agency (@AFP) May 25, 2026
At the stroke of midnight on Cheung Chau island, athletes speed-climb their way to the top of a 14-metre-high tower covered in plastic steamed buns as part of the annual bun festival. The winner must scale the tower and… pic.twitter.com/Yx3N2VjKmG
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί την κορύφωση του Cheung Chau Bun Festival, μιας παράδοσης που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν αιώνα. Η ιστορία του συνδέεται με μια θανατηφόρα επιδημία που έπληξε το νησί, οδηγώντας τους κατοίκους, σύμφωνα με την τοπική ταοϊστική παράδοση, να προσφέρουν λευκά ατμιστά ψωμάκια στους θεούς για την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων και την αποκατάσταση της ειρήνης.
On May 24, which marks Buddha's Birthday, the Cheung Chau Bun Festival, a national intangible cultural heritage event, is held on Cheung Chau Island, Hong Kong. Locals and tourists gather at bakeries selling buns inscribed with "Ping On", symbolizing peace and blessings. (Adam… pic.twitter.com/qirQfMp06C— China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) May 24, 2026
Τα ψωμάκια, γνωστά στα καντονέζικα ως «Ping On Bao» («ψωμάκια ειρήνης και ασφάλειας»), παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολο καλής τύχης και προστασίας για την τοπική κοινότητα.
Παράλληλα, σε αρτοποιεία του νησιού, κάτοικοι και επισκέπτες σχημάτισαν ουρές για να προμηθευτούν τα παραδοσιακά ψωμάκια, διατηρώντας ζωντανό το έθιμο. «Είναι σημαντικό να συνεχίζεται αυτή η παράδοση, γιατί συμβολίζει την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους», δήλωσε ο επισκέπτης από το Μακάο, Γκόρντον Τσόου.
Twelve participants scrambled up a 60-foot tower made of buns in Hong Kong as the annual Cheung Chau Bun Festival returned to full scale for the first time since 2019 pic.twitter.com/mWpx3c3Xex— Reuters (@Reuters) May 27, 2023
At the stroke of midnight 12 courageous participants scrambled up a nearly 46-foot-high tower covered in 9,000 plastic buns, marking the climax of the Bun Festival on the outlying island of Cheung Chau in Hong Kong pic.twitter.com/0DMUgy5uOt— Reuters (@Reuters) May 16, 2024
