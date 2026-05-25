Περιπατητής βρήκε 59 αχρησιμοποίητες οβίδες σοβιετικού τύπου σε δάσος του Βερολίνου
Ασυνήθιστη επιχείρηση των αρχών σε δασική περιοχή της περιφέρειας Πανκόου στο βόρειο Βερολίνο
Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο εύρημα βρέθηκαν οι γερμανικές αρχές στο βόρειο Βερολίνο, όταν περιπατητής εντόπισε ύποπτο αντικείμενο κατά τη διάρκεια βόλτας σε δασική περιοχή της περιφέρειας Πανκόου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ειδικές δυνάμεις της Κρατικής Υπηρεσίας Ποινικών Υποθέσεων (LKA), οι οποίες διαπίστωσαν πως στο έδαφος ήταν θαμμένες συνολικά 59 αχρησιμοποίητες οβίδες σοβιετικού τύπου διαμετρήματος 122 χιλιοστών.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα πυρομαχικά προέρχονταν από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το συνολικό τους βάρος έφτανε περίπου τον 1,5 τόνο. Παρά τη σοβαρότητα του ευρήματος, η αστυνομία ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε κίνδυνος για πολίτες σε κανένα στάδιο της επιχείρησης.
Η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι οβίδες έπρεπε να ασφαλιστούν ξεχωριστά πριν μεταφερθούν με ειδικές διαδικασίες από το σημείο.
Η αστυνομία του Βερολίνου αντιμετώπισε πάντως το περιστατικό και με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας σε ανάρτησή της στο Facebook: «Στο δάσος του Πανκόου δεν βρίσκονταν τελικά μόνο ξύλα…».
