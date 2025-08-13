Μέση Ανατολή: Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε το νέο σχέδιο επιχειρήσεων στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε σήμερα την Πόλη της Γάζας, με ακόμα 123 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες - Διαπραγματεύσεις Χαμάς με Αιγύπτιους σήμερα στο Κάιρο