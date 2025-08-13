Τραμπ: «Καλοί άνθρωποι που θέλουν να φτάσουμε σε συμφωνία» για την Ουκρανία οι Ευρωπαίοι ηγέτες







Για τη συνομιλία που θα έχει μέσα στις επόμενες ώρες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τονμέσω τηλεδιάσκεψης, για τον πόλεμο της Ουκρανίας, μίλησε οΣε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «καλούς ανθρώπους», οι οποίοι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το ουκρανικό.«Θα μιλήσω σύντομα με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι καλοί άνθρωποι που θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.Οι συνομιλίες του Τραμπ με τους Ευρωπαίους θα γίνουν ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδροστηντην Παρασκευή.