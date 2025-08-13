ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Καλοί άνθρωποι που θέλουν να φτάσουμε σε συμφωνία» για την Ουκρανία οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την τηλεδιάσκεψη που θα έχει με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι

Για τη συνομιλία που θα έχει μέσα στις επόμενες ώρες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τον πόλεμο της Ουκρανίας, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «καλούς ανθρώπους», οι οποίοι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το ουκρανικό.

«Θα μιλήσω σύντομα με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι καλοί άνθρωποι που θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.




Οι συνομιλίες του Τραμπ με τους Ευρωπαίους θα γίνουν ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.


