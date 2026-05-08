Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων, λέει η πολεμική της αεροπορία
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων μετά τη μαζική χειμερινή επίθεση της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία της χώρας, καθώς προετοιμάζεται για περαιτέρω επιθέσεις

«Σήμερα, οι εκτοξευτές τους οποίους διαθέτουν ορισμένες μονάδες και πυροβολαρχίες είναι μισοάδειοι - και αυτό είναι κάτι που λέω ήπια. Διαθέτουν περιορισμένο αριθμό πυραύλων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η ίδια για να καταρρίπτει τα μεγάλου βεληνεκούς ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), συμπεριλαμβανομένων των drones αναχαίτισης, κινητές μονάδες πυροβόλων όπλων και ηλεκτρονικού πολέμου. Αλλά για την αναχαίτιση των πυραύλων, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα ξένα αντιαεροπορικά συστήματα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνεχίζεται για τέσσερα και πλέον χρόνια , η Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και διακοπές στις αποστολές αντιαεροπορικών μέσων από τους συμμάχους της. Με τέτοια συστήματα να χρησιμοποιούνται πλέον εκτενώς και στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η Ουκρανία βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση λόγω της κατάστασης αυτής που αντιμετωπίζει με τον εφοδιασμό της.

«Σήμερα βρεθήκαμε σε κατάσταση έλλειψης πόρων όσον αφορά τους πυραύλους λόγω ορισμένων προβλημάτων εφοδιασμού», δήλωσε ο Ιχνάτ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αναγκάστηκε να ζητήσει από τους συμμάχους της μόλις πέντε έως δέκα πυραύλους κάθε φορά για συστήματα όπως το NASAMS και το IRIS-T.
