ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι
Τον σχηματισμό της τροπικής καταιγίδας Έριν κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι – νησιωτική χώρα της δυτικής Αφρικής – ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η καταιγίδα βρίσκεται περίπου 455 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του αρχιπελάγους του Πράσινου Ακρωτηρίου, με ανέμους των οποίων η ταχύτητα υπολογίζεται σε 75 χλμ/ώρα.
Κατευθυνόμενη προς δυσμάς, η Έριν ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο κυκλώνα της φετινής σεζόν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς ακόμα να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση σχετικά με το εάν δύναται να απειλήσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.
11am EDT Mon Aug 11th - Tropical Storm #Erin has formed in the far eastern tropical Atlantic just west of the Cabo Verde Islands.— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 11, 2025
Maximum sustained winds are 45 mph & intensification is forecast as it moves westward across the open tropical Atlantic.https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/JUtKJPe8IS
Tropical Storm Erin is forecast to become the season's first hurricane in the Atlantic Basin this week. Watch to see what we're tracking now with meteorologists @JenCarfagno and @TWCAlexWallace: pic.twitter.com/UD6zqZfBSq— The Weather Channel (@weatherchannel) August 11, 2025
