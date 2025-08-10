Ζελένσκι: Η Ουκρανία στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για ειρήνη
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ευρώπη

Ζελένσκι: Η Ουκρανία στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους στηρίζουν την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης, προστατεύοντας τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εκτιμά και υποστηρίζει πλήρως την κοινή τοποθέτηση Ευρωπαίων ηγετών υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο και να διασφαλίζει τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε σήμερα ότι η χώρα του «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών που αφορά την επίτευξη ειρήνης, παράλληλα με την προστασία των ουκρανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανία, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση που συνυπέγραψαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

