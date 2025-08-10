Ζελένσκι: Η Ουκρανία στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για ειρήνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εκτιμά και υποστηρίζει πλήρως την κοινή τοποθέτηση Ευρωπαίων ηγετών υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο και να διασφαλίζει τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε σήμερα ότι η χώρα του «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών που αφορά την επίτευξη ειρήνης, παράλληλα με την προστασία των ουκρανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανία, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations.



Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση που συνυπέγραψαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.



