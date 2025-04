Ο Τραμπ εξαιρεί κινητά, υπολογιστές και τσιπ από τους νέους δασμούς - Ανάσα για Apple, Samsung και TSMC

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξαίρεση κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και άλλων δημοφιλών ηλεκτρονικών ειδών από τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς δασμούς», περιορίζοντας το εύρος των νέων μέτρων και αποτρέποντας πιθανές επιπτώσεις στις τιμές για τους καταναλωτές.Οι εξαιρέσεις, που δημοσιεύθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής από τις τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ (US Customs and Border Protection), όπως αναφέρει το Bloomberg , αφορούν τις αυξήσεις δασμών 125% για την Κίνα και 10% για τις υπόλοιπες χώρες. Έτσι, δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί σε smartphones, φορητούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, επεξεργαστές και μνήμες – προϊόντα τα οποία δεν κατασκευάζονται σχεδόν καθόλου εντός ΗΠΑ και των οποίων η εγχώρια παραγωγή θα απαιτούσε χρόνια για να στηθεί.Στην ίδια λίστα εξαιρέσεων περιλαμβάνονται και τα μηχανήματα κατασκευής ημιαγωγών, γεγονός που ευνοεί εταιρείες όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), η οποία έχει ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις εντός ΗΠΑ, αλλά και άλλους διεθνείς κατασκευαστές μικροτσίπ.Ωστόσο, η απαλλαγή από τους δασμούς ενδέχεται να είναι προσωρινή. Οι εξαιρέσεις προκύπτουν από την αρχική εντολή του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία αποτρέπεται η σωρευτική επιβολή πολλαπλών δασμών σε ορισμένους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές αυτές ενδέχεται να υπαχθούν μελλοντικά σε άλλου τύπου δασμό, πιθανόν χαμηλότερο – ιδιαίτερα για προϊόντα κινεζικής προέλευσης.Μια τέτοια περίπτωση αφορά τους ημιαγωγούς, όπου ο Τραμπ έχει υποσχεθεί στο παρελθόν την επιβολή στοχευμένου δασμού, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα συγκεκριμένο ποσοστό. Μέχρι στιγμής, οι τομεακοί δασμοί που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ φτάνουν το 25%, αν και δεν είναι σαφές αν αυτή η τιμή θα ισχύσει και για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για το θέμα.