Τουρκία: Ο Ερντογάν εξετάζει να διορίσει για πρώτη φορά γυναίκα επικεφαλής στην Κεντρική Τράπεζα

Κλείσιμο

Την, μία γυναίκα με πλούσιο βιογραφικό σε σπουδές αλλά και σε σταδιοδρομία στις ΗΠΑ σκέφτεται ονα διορίσει ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας τηςσύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους.θεωρείται μία από «τους λίγους υποψηφίους» για να διαδεχθούν τον νυν επικεφαλής της κεντρικής Τράπεζας, που ανέλαβε την υλοποίηση της ανορθόδοξης πολιτικής του Ερντογάν μειώνοντας από το 2021 τα επιτόκια παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έφθασε πέρυσι σε υψηλό 24 ετών υπερβαίνοντας το 85%. Εφόσον ο Ερντογάν την επιλέξει, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την ηγεσία του ιδρύματος.Η Ερκάν συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα με τον νεοδιορισθέντα τούρκο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, είπε μία από τις πηγές του Reuters. Παράλληλα, οι πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται να συναντήσει σύντομα τον Ερντογάν για να συζητήσουν τον ενδεχόμενο ρόλο της.Η Ερκάν δεν κατέστη να βρεθεί αμέσως για να σχολιάσει, ενώ δεν θέλησαν να προβούν σε σχόλιο ούτε το γραφείο του Ερντογάν, ούτε το υπουργείο Οικονομικών.Πρώην συνδιευθύνουσα σύμβουλος στην, όπου εργάστηκε για περίπου οκτώ χρόνια και πρώην διαχειριστική διευθύντρια στηνόπου εργάστηκε για δέκα χρόνια, η Ερκάν γεννήθηκε το 1982. Σπούδασε Βιομηχανική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi και έκανε το διδακτορικό της στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρηματοοικονομική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο Princeton.Μετά τις σπουδές της στην Τουρκία, η Ερκάν μετέβη στις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις σπουδές της και να εργαστεί στον τομέα των οικονομικών, ενώ θεωρείται η νεότερη καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στη χώρα.Ο Erkan εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Fortune 500 Marsh McLennan τον Μάρτιο του 2022 και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tiffany & Co. από το 2019 έως την εξαγορά της από την LVMH το 2021. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Princeton.Το 2019, ανακηρύχθηκε στη λίστα του Crain's με τις αξιοσημείωτες γυναίκες στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και στη λίστα του American Banker με τις γυναίκες που πρέπει να προσέξει κανείς. Το 2018, ανακηρύχθηκε στις λίστες 40 Under 40 των San Francisco Business Times και 40 Under 40 της Crain New York Business. Σύμφωνα με την έρευνα των San Francisco Business Times το 2018, ήταν η μόνη γυναίκα κάτω των 40 ετών που κατείχε τον τίτλο του Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής.