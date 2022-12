Επιστήμονες απαντούν: Γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι στη γρίπη τους χειμερινούς μήνες;

Σε έξαρση βρίσκονται οιστη διάρκεια του χειμώνα, εποχή κατά την οποία καταγράφονται, με μεγαλύτερη συχνότητα, οι μολύνσεις.Αν και τα μικρόβια κυκλοφορούν όλο το χρόνο, τους χειμερινούς μήνες κάνουν... πάρτι, όπως αναφέρει το CNN.Για ποιο λόγο όμως, είμαστεσε λοιμώξεις όταν ο υδράργυρος κατρακυλά;Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οτην ανοσολογική απόκριση μέσω της ρινικής κοιλότητας.«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια βιολογική, μοριακή εξήγηση σχετικά με έναν παράγοντα της έμφυτης ανοσολογικής μας απόκρισης που φαίνεται να περιορίζεται από τις ψυχρότερες θερμοκρασίες», εξηγεί η Ζάρα Πατέλ, καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου στο Στάνφορντ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια.Στην πραγματικότητα, η μείωση της θερμοκρασίαςκατά πέντε βαθμούς Κελσίου, σκοτώνει σχεδόν τοτων δισεκατομμυρίων κυττάρων που καταπολεμούν τους ιούς και τα βακτήρια που εγκαθίστανται στα ρουθούνια μας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες στην ιατρική επιθεώρηση «The Journal of Allergy και Κλινική Ανοσολογία».«Ο κρύος αέρας σχετίζεται με αυξημένη ιογενή λοίμωξη επειδή ουσιαστικά ο οργανισμός έχει απωλέσει το 50% της ανοσίας μόνο με αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας», υποστηρίζει από την πλευρά του ο καθηγητής Μπένζαμιν Μπέιερ, διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογίας στην κλινική «Massachusetts Eye and Ear» και αναπληρωτής καθηγητής στο Harvard Medical Σχολείο στη Βοστώνη.«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μελέτες in vitro, πράγμα που σημαίνει ότι, αν και χρησιμοποιούμε ανθρώπινο ιστό στο εργαστήριο για να μελετήσουμε αυτήν την ανοσολογική απόκριση, δεν είναι μια μελέτη που διεξάγεται μέσα στη μύτη κάποιου ατόμου», υπογραμμίζει η καθηγήτρια Ζάρα Πατέλ σε email που έστειλε στο CNN.