Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να «χρησιμοποιήσει τον χειμώνα εναντίον μας»
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να «χρησιμοποιήσει τον χειμώνα εναντίον μας»

«Αντιλαμβανόμαστε ότι οι τρομοκράτες σχεδιάζουν νέα πλήγματαε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα

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Η Ρωσία θα συνεχίσει τα πυραυλικά πλήγματα εναντίον υποδομών της Ουκρανίας και η αντιαεροπορική άμυνα και οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούν για να αντέξουν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι οι τρομοκράτες σχεδιάζουν νέα πλήγματα. Το ξέρουμε», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα. «Όσο έχουν πυραύλους, δυστυχώς δεν θα ησυχάσουν».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 277-го дня війни

«Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій країні працювали цілодобово, щоб повернути світло, воду, тепло і зв’язок. Дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали, бізнесу, який долучився. Українська єдність знову й знову демонструє свою силу і результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими пунктами незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 277-го дня війни.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, November 27, 2022


Προέβλεψε ότι η τρέχουσα εβδομάδα ίσως αποδειχθεί εξίσου δύσκολη με την προηγούμενη, όταν πλήγματα στις υποδομές ηλεκτροδότησης προκάλεσαν τις πιο εκτεταμένες διακοπές αφότου άρχισε η ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.

«Οι δυνάμεις της άμυνάς μας ετοιμάζονται. Όλη η χώρα ετοιμάζεται. Έχουμε επεξεργαστεί όλα τα σενάρια μαζί με τους εταίρους μας», είπε. «Η Ρωσία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον χειμώνα, το κρύο, εναντίον του λαού μας», είπε, προσθέτοντας πως «μαζί θα αντέξουμε τα πάντα».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


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