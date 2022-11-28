Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να «χρησιμοποιήσει τον χειμώνα εναντίον μας»

«Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій країні працювали цілодобово, щоб повернути світло, воду, тепло і зв’язок. Дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали, бізнесу, який долучився. Українська єдність знову й знову демонструє свою силу і результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими пунктами незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 277-го дня війни.