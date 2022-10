Βραζιλία: Πανηγυρισμοί στους δρόμους, χαιρετίζουν οι ξένοι ηγέτες τη νίκη του Λούλα

Brazil has ousted President Jair Bolsonaro, rebuking the far-right incumbent and delivering a stunning political revival for Luiz Inácio Lula da Silva, the country's leftist former leader. https://t.co/ce5TQiLPEK pic.twitter.com/BSBJDu5blz

Watch: "We arrive at the end of one of the most important elections of our country." Lula da Silva makes his first speech as Brazil’s President-elect.



Here’s how Lula beat Jair Bolsonaro and won the country’s high-stakes election: https://t.co/pn24niQc7Y pic.twitter.com/tuWDTObVb0 — TIME (@TIME) October 31, 2022

"Ey, Neymar, vai ter que declarar"



Chants across the streets of Brazil telling Neymar he will now have to pay his proper taxes after the defeat of far-right president Jair Bolsonaro. 🇧🇷 pic.twitter.com/8GjO20FzIu — Colin Millar (@Millar_Colin) October 31, 2022

Similar situation, yet different outcome. A win for Brazil, a loss for the Philippines. pic.twitter.com/UXHLia8ikw — francesca (@mariaIeonor) October 31, 2022

Narcotraffickers celebrating election of corrupt ex-convict leftist Lula da Silva as President of Brazil pic.twitter.com/EIdcVNUy8F — Dr. Benjamin Braddock (@GraduatedBen) October 30, 2022

Κλείσιμο

Ωστόσο τα φώτα στο Μέγαρο Αλβοράντα έσβησαν νωρίς χθες το βράδυ και σύμφωνα με τον Λάουρο Χαρντίμ, καλά ενημερωμένο εν γένει αρθρογράφο της εφημερίδας O Globo, ο ηττημένος πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε επίσκεψη μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών και πήγε να ξαπλώσει.Στον χθεσινό δεύτερο γύρο των προεδρικών, ο Λούλα, προφανώς, είχε ευχηθεί «η (απερχόμενη) κυβέρνηση να είναι πολιτισμένη σε σημείο που να κατανοεί την ανάγκη για μια σωστή μεταβίβαση εξουσίας».Μια από τις προκλήσεις που έχει μπροστά του ο Λούλα είναι να ενώσει μια Βραζιλία που επλήγη από τέσσερα χρόνια ταραχώδους διακυβέρνησης από τον προκάτοχό του, μια Βραζιλία που διαιρέθηκε στα δύο από την πιο πολωτική και άγρια προεκλογική εκστρατεία της πρόσφατης ιστορίας της.«Ο μισός πληθυσμός είναι δυσαρεστημένος» από το αποτέλεσμα, επισήμανε ο Κονσεντίνο, σπεύδοντας να προσθέσει: «Θα είναι σημαντικό ο Λούλα να έχει την ικανότητα να τείνει το χέρι του σε αυτούς που δεν τον ψήφισαν και να τους πει ότι είναι ο πρόεδρος όλων». «Ο Λούλα οφείλει να ειρηνεύσει τη χώρα» τόνισε ο αναλυτής.Σύμφωνα με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, «δεν υπάρχουν δύο Βραζιλίες». «Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος», διαβεβαίωσε χθες.«Θα κυβερνήσω και για τους 215 εκατομμύρια Βραζιλιάνους, κι όχι μόνον γι'αυτούς που με ψήφισαν», πρόσθεσε ο Λούλα. Πενήντα οκτώ εκατομμύρια Βραζιλιάνοι δεν τον ψήφισαν.«Η χώρα αυτή χρειάζεται ειρήνη και ενότητα», επέμεινε ο άλλοτε μεταλλωρύχος, κεντροαριστερός πολιτικός, καθώς «κανείς δεν θέλει να ζει σε μια οικογένεια στην οποία βασιλεύει η διχόνοια».Ο Λούλα έχει επίσης να αντιμετωπίσει ένα κοινοβούλιο το οποίο μετά τις εκλογές της 2ας Οκτωβρίου μετακινήθηκε κι άλλο προς την ακροδεξιά, με το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) του Ζαΐχ Μπολσονάρου να γίνεται το πρώτο κόμμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και στη Γερουσία.Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του, ο Λούλα ένωσε ένανπερίπου δέκα κινημάτων γύρω από το Κόμμα του των Εργαζομένων (PT).Επέλεξε επίσης αντιπρόεδρο από το κέντρο, τον, πρώην αντίπαλό του στις προεδρικές του 2006, τον οποίο είχε κερδίσει, για να προσελκύσει το μετριοπαθές εκλογικό σώμα και την επιχειρηματική κοινότητα.Σε δύο μήνες ο μελλοντικός πρόεδρος θα πρέπει να ανακοινώσει τη σύνθεση της κυβέρνησής του.Ο Λούλα θα μπορούσε να: γυναίκες -δεν απομένουν περισσότερες από μια στην απερχόμενη κυβέρνηση Μπολσονάρου- μη λευκούς και αυτόχθονες, εκ των οποίων ένας να αναλάβει επικεφαλής ενός νεοσύστατου υπουργείου Υποθέσεων Ατοχθόνων.«Το να βλέπουμε τον Λούλα να επιστρέφει στην εξουσία μας δίνει μεγάλη ελπίδα», δήλωσε η Βάντα Ουιτότο, 32χρονη αυτόχθων νοσηλεύτρια, από το Μανάους στην Αμαζονία.Η κυβέρνηση του Λούλα θα πρέπει εξάλλου να ξαναδώσει τα μέσα στους οργανισμούς παρακολούθησης της αποψίλωσης του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, οι οποίοι έχουν αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό από τις περικοπές πιστώσεων, τον διαμελισμό τους και την πλήρη ατιμωρησία όλων των ειδών των λαθρεμπόρων.«Η Βραζιλία είναι έτοιμη να ξαναπάρει τον ηγετικό της ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης (...) Η Βραζιλία και ο πλανήτης έχουν ανάγκη μια ζωντανή Αμαζονία», δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος.Αντιδρώντας στη νίκη του, ησήμερα ότι προτίθεται να ξαναρχίσει να παρέχει οικονομική βοήθεια κατά της αποψίλωσης της Αμαζονίας, την οποία είχε παγώσει το Όσλο υπό την προεδρία του Μπολσονάρου.Τέλος υπάρχει κι άλλη μία μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Λούλα, ο οποίος θα πρέπει να χρηματοδοτήσει τις προεκλογικές κοινωνικές του δεσμεύσεις χωρίς την ανάπτυξη των προηγούμενων θητειών του στην προεδρία: τα οικονομικά του κράτους της Βραζιλίας επιβαρύνθηκαν μετά τη διανομή για εκλογικούς σκοπούς δεκάδων δισεκατομμυρίων ρεάλ Βραζιλίας σε ενισχύσεις από τον απερχόμενο πρόεδρο.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ