Τραμπ: Βιβλίο αποκαλύπτει τα απίστευτα σχέδιά του όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ

Γαργαλιστικές λεπτομέρειες για τα ευφάνταστα και κυρίως απίστευτα σχέδια που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο, φέρνουν στο φως δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι, καταγράφοντας τις πληροφορίες τους σε βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου.Υπό τον τίτλο: «The Divider»: Trump in the White House, 2017-2021», (Αυτός που διχάζει), το βιβλίο που φέρει την υπογραφή των δημοσιογράφων Πίτερ Μπέικερ των «New York Times» και Σούζαν Γκλέιζερ του «The New Yorker» αναμένεται να ξαφνιάσει το αναγνωστικό κοινό για τις απίστευτες προθέσεις και τα σχέδια του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου ενώ είχε τα ηνία των ΗΠΑ.όπως αναφέρει τον CNN.και να είχε εκφράσει την επιθυμία να αγοράσει τη Γροιλανδία με την αμέριστη βοήθεια ενός δισεκατομμυριούχου φίλο του καθώς αυτός του έδωσε την ιδέα.Τα σχέδιά του, είχαν ξαφνιάσει υπουργούς και συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει η «Washington Post».Ο Τραμπ κάποτε πρόσφερε αυτό που θεωρούσε «μεγάλη συμφωνία » στον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας : τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης, ο παλαιστινιακός πληθυσμός της οποίας προσπαθούσε να ανατρέψει τη μοναρχία, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα.«Νόμιζα ότι έπαθα καρδιακή προσβολή», φέρεται να λέει ο Βασιλιάς Αμπντάλα σ΄έναν Αμερικανό φίλο του, το 2018, όταν άκουσε τα όσα του είπε ο Τραμπ. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», πρόσθεσε.Το βιβλίο,φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα σχέδια... επιστημονικής φαντασίας του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.Κάτι που, όπως αναμενόταν, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, πολλά αστεία και ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Δανία, η οποία απέρριψε την ιδέα», αναφέρει το βιβλίο «The Divider», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη.του κληρονόμου της εταιρείας καλλυντικών Estée Lauder, ο οποίος είναι κολλητός του Τραμπ από το κολέγιο.«Ένας φίλος μου, ένας πραγματικά έμπειρος επιχειρηματίας, πιστεύει ότι μπορούμε να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία. Τι πιστεύεις;», φέρεται να είπε ο τότε πρόεδρος στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Αυτό οδήγησε στη σύσταση ειδικής ομάδας, η οποία ανέλαβε να αξιολογήσει τις προοπτικές και το αποτέλεσμα ήταν ένα υπόμνημα το οποίο παρέθετε διάφορες επιλογές, μεταξύ άλλων μία πρόταση μίσθωσης, σαν να επρόκειτο για ένα ακίνητο στη Νέα Υόρκη.μ΄ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου να μένει με το στόμα ανοιχτό . Άλλοι σύμβουλοι προσπάθησαν να μη διαρρεύσει αυτή η ιδέα, υπό το φόβο ότι θα προκαλούσε διπλωματικό επεισόδιο», γράφει μεταξύ άλλων το βιβλίο.«Ο Τζον Μπόλτον, ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ανέθεσε στη συνεργάτιδά του Φιόνα Χιλ να συγκροτήσει μια μικρή ομάδα, για ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξαν κρυφές συνομιλίες με τον πρέσβη της Δανίας και συνέταξαν ένα υπόμνημα με τις επιλογές. Ο Μπόλτον, ανήσυχος για την επέκταση της επιρροής του Πεκίνου στην Αρκτική, σκέφτηκε ότι μια αυξημένη αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία είχε λογική, αλλά ότι η αγορά δεν ήταν εφικτή. Ο Τραμπ συνέχισε να πιέζει. Πρότεινε να αφαιρεθεί ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που πήγαινε στο Πουέρτο Ρίκο για να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για την αγορά της Γροιλανδίας. Σε άλλη περίπτωση, πρότεινε ανταλλαγή του Πουέρτο Ρίκο με τη Γροιλανδία.Όταν η «Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία,Στο ίδιο βιβλίο σχολιάζεται επίσης ότι, η τέως «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, τον είχε μαλώσει για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της πανδημίας λέγοντάς του ότι τα έχει κάνει θάλασσα...