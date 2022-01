Άντζελα, η Γαλλίδα λεσβία που έχει γίνει στόχος τρανς ακτιβιστών στην Ουαλία

Η 44χρονη Άντζελα Γουάιλντ

Τα μηνύματα μίσους που έχει λάβει:





Η 44χρονη Άντζελα Γουάιλντ, ανύπαντρη μητέρα ενός παιδιού και κάτοικος Ουαλίας, ξεκίνησε τη δική της επιχείρηση τον Σεπτέμβριο του 2017, σχεδιάζοντας μπλουζάκια και κονκάρδες με σλόγκαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο σεξ.Άρχισε να πουλάει τα προϊόντα της στο Etsy, αλλά πολλά από αυτά απαγορεύτηκαν διότι θεωρήθηκε από διάφορα άτομα ότι περιείχαν «ρητορική μίσους». Τί συνέβη; Βρέθηκε στο στόχαστρο των «σκληρών» ακτιβιστών για τα δικαιώματα των τρανς, που της έστελναν απειλητικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα της και τα γνωστοποιούσαν στο διαδίκτυο.Πέρυσι, δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων της και ως τώρα τρεις διαφορετικοί προμηθευτές αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί της. Αναγκάσθηκε να προσφύγει στην Αστυνομία πολλές φορές για να καταγγείλει την «τρομακτική» κακοποίηση που δέχεται στο διαδίκτυο.Μιλώντας στη Daily Mail, η Άντζελα είπε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής μου ήταν κόλαση. Έχω γίνει αδυσώπητα στόχος ακτιβιστών για τα τρανς δικαιώματα και θύμα του κυνηγιού μαγισσών που κάνουν ασταμάτητα στο διαδίκτυο, για να ενσταλάξουν τον φόβο σε όποιον δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους. Με έχουν χαρακτηρίσει μέσω των social media, «terf» - μια ριζοσπάστρια φεμινίστρια μόνον για γυναίκες- «τρανσφοβική μεγαλομανή», «μισητή» και «ναζί» ενώ έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο ακόμη προσωπικά μου στοιχεία.Τα προϊόντα μου απηχούν τις δικές μου απόψεις. Δεν αποδέχομαι την ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να έχει- να αποκτήσει- τράχηλο και μήτρα. Είναι απλή βιολογία: μόνο οι γυναίκες έχουν. Είναι γελοίο που δεν μπορούμε καν να το πούμε αυτό - πώς γίνεται να θεωρείται πλέον η βιολογία ως ρητορική μίσους;Αυτό που έχω ζήσει από πρώτο χέρι από τρανς ακτιβιστές είναι εκφοβισμός και σκέτη τρομοκρατία - δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμβαίνει. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται την κακοποίηση που δεχόμαστε εγώ και πολλές άλλες γυναίκες σε καθημερινή βάση. Είναι αηδιαστικό και απλά δεν είναι σωστό. Οι τρανς ακτιβιστές προσπαθούν να καταπνίξουν την ελευθερία του λόγου γκρεμίζοντας όποιον θέλει να εκφράσει επικριτικές απόψεις για το φύλο - είναι απαράδεκτο!»Η Άντζελα, η οποία κατάγεται από τη Γαλλία, έχει φτιάξει μια σειρά προϊόντων, που πωλούνται στον ιστότοπό της «Wild Womyn Workshop», τα οποία περιλαμβάνουν κονκάρδες και μπλουζάκια που γράφουν συνθήματα όπως «Οι τρανς γυναίκες είναι άνδρες», «Προστατέψτε τους χώρους μόνο για γυναίκες», «Η γυναικεία βιολογία δεν είναι φανατισμός». Ξεκίνησε την επιχείρησή της τον Σεπτέμβριο του 2017, αλλά αντιμετώπισε αμέσως την κακοποίηση και την αντίθεση από τρανς ακτιβιστές που την χαρακτήρισαν «άχρηστη σκύλα».Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ίδια: «Ήμουν σε μια κακοποιητική σχέση με έναν άντρα για πολύ καιρό. Πάλευα σκληρά για την ψυχική μου υγεία και όταν χωρίσαμε αποφάσισα ότι ήθελα να δημιουργήσω κάτι στο οποίο πίστευα και αντικατοπτρίζει τις αξίες μου. Ξεκίνησα τις πωλήσεις στο Etsy (σ.σ. Αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου) το 2017, αλλά μετά από λίγους μήνες, πολλά από τα προϊόντα μου επανειλημμένα αναφέρονταν διότι- δήθεν- περιείχαν μηνύματα μίσους και διακρίσεων.Με τα χρόνια συνέχιζε να συμβαίνει περισσότερο μέχρι που μου δόθηκε μια τελευταία προειδοποίηση το 2019. Τα υβριστικά και απειλητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τρανς ακτιβιστές έγιναν ο κανόνας - αλλά όσο περνούσε ο καιρός έγιναν πιο σοβαρά. Άρχισε να γίνεται πολύ τρομακτικό και έπρεπε να αποταθώ στην Αστυνομία. Είχα μπουχτίσει από το να πρέπει να δικαιολογώ διαρκώς τον εαυτό μου, έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω τη δική μου ιστοσελίδα και ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Το αγαπώ!»Η ΄Αντζελα Γουάιλντ, η οποία είναι επίσης συνιδρυτής της λεσβιακής φεμινιστικής ομάδας ακτιβιστών Get The L Out, έγινε ευρέως γνωστή όταν η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ αγόρασε πέρυσι- χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο- ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «Αυτή η μάγισσα δεν καίγεται». Η 56χρονη Βρετανίδα συγγραφέας του Χάρι Πότερ κατηγορήθηκε για τρανσφοβία αφού έκανε πλάκα σε ένα διαδικτυακό άρθρο τον Ιούνιο του 2020 που χρησιμοποιούσε τις λέξεις «άτομα που έχουν έμμηνο ρύση» αντί για «γυναίκες».Η Άντζελα λέει: «Ήμουν αρκετά τυχερή σε αυτή μου τη δραστηριότητα- είχα πάντα σταθερές πωλήσεις- αλλά απογειώθηκαν όταν η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ δημοσίευσε ένα tweet φορώντας ένα από τα μπλουζάκια μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Την υποστηρίζω και είμαι μεγάλη θαυμάστριά της - και αυτή η κίνησή της ήταν πραγματικά η ώθηση που χρειαζόμουν. Ήμουν τόσο ευγνώμων».Η εν λόγω ώθηση αύξησε ωστόσο τις βρισιές και τις απειλές εναντίον της. Υπήρξε φορά που την απείλησαν πως θα βάλουν βόμβα στο στούντιο της. Όπως λέει η ίδια: «Περιττό να πω πως οι απειλές πως θα με βιάσουν και θα με σκοτώσουν ήταν αμέτρητες. Τρεις διαφορετικοί προμηθευτές αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί μου και ένας ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα μου υποκινούσαν μίσος και διακρίσεις. Υπήρχαν επίσης κάποιοι που προσποιούνταν ότι δίνουν παραγγελίες και μου έστελναν μήνυμα προσπαθώντας να μάθουν τη διεύθυνση του σπιτιού μου - Είναι τρελό! Ένα άτομο μου έγραψε στο Facebook: «Οι τρανς γυναίκες είναι πιο γυναίκες από εσένα.Εμένα μου φαίνεσαι πολύ καμένη ». Όμως ο «ακτιβισμός» αυτός και τα προϊόντα μου φαίνεται να τονίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών και των τρανς ακτιβιστών. Είναι ακατανόητο σε μένα -που είμαι γυναίκα- να μου αφαιρείται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου επειδή θέλω να εκφράσω κριτική για το ζήτημα του φύλου. Οι απόψεις μου δεν βλάπτουν κανέναν. Ζούμε σε δημοκρατία. Ωστόσο, οι ακτιβιστές των τρανς δικαιωμάτων επιδιώκουν να σε ακυρώσουν και να σε κάνουν να νιώθεις πως είσαι ένα «τίποτα». Όσο περισσότερο μας παρενοχλούν τόσο περισσότερο θα υψώνουμε ανάστημα και θα πολεμάμε.Οι γυναίκες που κάνουν κριτική στην όλο και περισσότερο αυξανόμενη φιλολογία του φύλου κατηγορούνται συνήθως ότι βρίσκονται στη «λάθος πλευρά της ιστορίας», αλλά φθάνει πιά. Πρέπει να ακουστεί και μια φωνή για τη λεσβιακή κοινότητα… Σήμερα, βρισκόμαστε υπό τεράστια πίεση εντός των ομάδων LGBT+ να δεχθούμε τις τρανς γυναίκες ως σεξουαλικούς συντρόφους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια φωνή και από την άλλη πλευρά. Κατά τη γνώμη μου, οι τρανς γυναίκες είναι άντρες. Δεν έχουν τράχηλο, δεν έχουν μήτρα και δεν έχουν έμμηνο ρύση. Αυτό είναι απλή βιολογία. Αυτό είναι γεγονός. Το να λες το αντίθετο είναι γελοίο.Οι λεσβίες είναι γυναίκες που έλκονται σεξουαλικά αποκλειστικά από γυναίκες. Μας κατηγορούν οργανώσεις - όπως η Stonewall και η LGBT κοινότητα- πως είμαστε τρανσφοβικές και διασπείρουμε μίσος επειδή δεν συμμορφωνόμαστε με την ιδεολογία ότι πρέπει να μας ελκύουν οι τρανς γυναίκες. Πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το φύλο - μπορείς να ταυτιστείς με όποιον θέλεις, αλλά αυτό δεν σε κάνει βιολογικά εκείνο με το οποίο ταυτίζεσαι. Οι λεσβίες έχουν μπει στο στόχαστρο.Έχω μιλήσει με πολλές που έχουν παρενοχληθεί και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Στο κάτω κάτω της γραφής, ζούμε σε μια δημοκρατία που υπερηφανεύεται για την ελευθερία του λόγου. Οι τρανς ακτιβιστές ακούγονται και υποστηρίζονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως το Stonewall, ωστόσο τι γίνεται με γυναίκες σαν εμένα που μιλούν για την άλλη πλευρά; Δεν μπορεί κανείς απλώς να μας κλείσει το στόμα. Δικαιούμαστε να έχουμε τη γνώμη μας και θα φροντίσω να ακούγεται η δική μου κάθε μέρα όλο και πιο δυνατά!».