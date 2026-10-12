Γρίπη, Covid, RSV: Οι νέες συστάσεις εμβολιασμού για τον χειμώνα, ποιους αφορούν

Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε τις συστάσεις εμβολιασμού για τη γρίπη, την Covid-19 και τον RSV για την περίοδο 2026-2027, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στους επαγγελματίες υγείας





Γρίπη: Προτεραιότητα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους επαγγελματίες υγείας Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την προσεχή περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως περιγράφονται στην πρόσφατα δημοσιευμένη εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2026-2027 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».







Ιδιαίτερα το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, των ειδικών Μονάδων Ανοσοκατασταλμένων, των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των Αιματολογικών και Ογκολογικών Κλινικών και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) θεωρείται επιβεβλημένο να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο.



Υπογραμμίζεται ότι κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών από τον επαγγελματία υγείας που τον διενεργεί.







Covid-19: Επικαιροποιημένο εμβόλιο με στόχευση στην παραλλαγή XFG Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει, για την περίοδο 2026-2027, τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή άλλης κατάστασης.



Συγκεκριμένα, ο εμβολιασμός συνιστάται για:



-Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Κλείσιμο

-Άτομα με ανοσοκαταστολή.

-Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου.

-Επαγγελματίες υγείας.



Αναλυτικά τις συστάσεις για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης, του κορωνοϊού και του RSV τους επόμενους μήνες δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικό μέτρο πρόληψης κατά σοβαρής νόσησης και επιπλοκών από κοινές αναπνευστικές λοιμώξεις.Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την προσεχή περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως περιγράφονται στην πρόσφατα δημοσιευμένη εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2026-2027 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο να προσβληθεί από λοιμώξεις κατά την εργασία και να τις μεταδώσει στους συναδέλφους, τους ασθενείς και την οικογένεια του. Η ανοσοποίησή του έναντι της γρίπης προστατεύει όχι μόνο τους εμβολιασμένους, αλλά λειτουργεί και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης και μάλιστα σε άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού (π.χ. βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών, αλλεργικά άτομα κ.α.) ή με χαμηλή ανοσιακή απόκριση και συμβάλλει στην απρόσκοπτη διατήρηση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της εποχικής γρίπης.Ιδιαίτερα το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, των ειδικών Μονάδων Ανοσοκατασταλμένων, των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των Αιματολογικών και Ογκολογικών Κλινικών και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) θεωρείται επιβεβλημένο να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο.Υπογραμμίζεται ότι κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών από τον επαγγελματία υγείας που τον διενεργεί.Σημειώνεται ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα την ίδια ημέρα και σε διαφορετικό ανατομικό σημείο, όπως και οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει, για την περίοδο 2026-2027, τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή άλλης κατάστασης.-Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.-Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου.-Άτομα με ανοσοκαταστολή.-Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου.-Επαγγελματίες υγείας.

Σημειώνεται ότι στα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και στα άτομα με ανοσοκαταστολή, συνίσταται η χορήγηση μίας επιπλέον δόσης του επικαιροποιημένου εμβολίου, με μεσοδιάστημα έξι μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.



O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνέστησε, για την περίοδο 2026-2027 την επικαιροποίηση των εμβολίων κατά της Covid-19 ώστε να στοχεύουν την παραλλαγή XFG, με σκοπό τη διατήρηση της βέλτιστης προστασίας έναντι των κυκλοφορούντων στελεχών του SARS-CoV-2. (ETF recommends updating COVID-19 vaccines to target XFG variant | European Medicines Agency (EMA))



Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα «Εμβολιασμός κατά της COVID-19» (https://emvolio.gov.gr/), μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τα ραντεβού τους για εμβολιασμό. Εναλλακτικά, ο προγραμματισμός του ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τοπικού φαρμακείου ή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).



RSV: Προστασία ηλικιωμένων, εγκύων και βρεφών Σύμφωνα με το Τροποποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025 (Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων 2025 – Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις – Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) Ενηλίκων – Υπουργείο Υγείας), για την προστασία έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), συνιστάται χορήγηση μίας δόσης εμβολίου στα άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες αυξημένου κινδύνου:



-Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω.



-Άτομα ηλικίας 60 ως 74 ετών με έναν ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα.

-Έγκυες γυναίκες (εμβόλιο RSVpreF ,Abrysvo), ηλικίας 18 ετών και άνω, μεταξύ 32 και 36+6 εβδομάδων κύησης, με αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού μεταξύ 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου.



Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως σήμερα δεδομένα, τα εγκεκριμένα εμβόλια έναντι του RSV προσφέρουν ανοσία διάρκειας τριών ετών.



Επιπλέον, συνιστάται η παθητική ανοσοποίηση νεογνών, βρεφών και παιδιών ηλικίας έως 2 ετών με τη χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος μακράς δράσης Nirsevimab, κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του RSV στη χώρα μας, δηλαδή από την αρχή Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2026 (Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2026-Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις – Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) παιδιών και εφήβων – Υπουργείο Υγείας).



Η πρόληψη πρέπει να ξεκινά έγκαιρα Ο έγκαιρος εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας απέναντι στις αναπνευστικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα για τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών. Η τήρηση των συστάσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη γρίπη, την Covid-19 και τον RSV, αλλά και για άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως η πνευμονιοκοκκική νόσος, συμβάλλει στην προστασία τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.