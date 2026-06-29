Ελίζα Κονοφάγου: H Ελληνίδα ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στην κορυφή της αμερικανικής καινοτομίας

Η Ελληνίδα επιστήμονας, που ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες στον εγκέφαλο, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και συγκαταλέγεται πλέον σε μια ιδιαίτερα εκλεκτή κοινότητα εφευρετών και επιστημόνων με ισχυρό αποτύπωμα στην έρευνα και την καινοτομία