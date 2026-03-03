Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Δωρεά - ορόσημο ενισχύει για 7 χρόνια τις αμοιβές γιατρών σε μικρά νησιά
Ένα νέο οικονομικό κίνητρο για να καλυφθούν τα μικρά νησιά με γιατρούς αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση - Προστίθεται σε μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί για την υγειονομική κάλυψη της νησιωτικής χώρας
Νέα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς της νησιωτικής χώρας ετοιμάζει η κυβέρνηση με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η υγειονομική περίθαλψη των νησιωτών – ένα χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Μετά τα «μπόνους» για τις άγονες περιοχές που ήδη λαμβάνουν οι λειτουργοί του Ιπποκράτη, καθώς και τις επιπλέον αμοιβές για μετακινήσεις γιατρών τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα νέο πακέτο ενίσχυσης έρχεται προκειμένου να μη μένουν ακάλυπτες θέσεις σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο οικονομικό κίνητρο σε όλους τους ειδικευμένους γιατρούς που υπηρετούν ή πρόκειται να προσληφθούν στα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων, κατά πάσα πιθανότητα. Πρόκειται για μια ιδιωτική δωρεά, όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, με χρονική διάρκεια επτά ετών. Η παροχή αυτή έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για τις άγονες περιοχές, καθώς και στις κινήσεις της κυβέρνησης για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στη νησιωτική χώρα.
