Πέτσας: Τα κόμματα που αγκάλιασαν την Καρυστιανού για να πλήξουν τον Μητσοτάκη, πέφτουν στον λάκκο που έσκαψαν

«Φαίνεται ότι τα κόμματα ή τα πρόσωπα που αγκάλιασαν και προσπάθησαν να προωθήσουν τη Μαρία Καρυστιανού για να πλήξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, τώρα πέφτουν στον λάκκο που έσκαψαν», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης.

«Βλέπω ότι οι μισοί ψηφοφόροι από κόμματα όπως είναι η Νίκη, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση να χάνουν προς τη μεριά της κ. Καρυστιανού, εάν τελικά προχωρήσει σε κόμμα», είπε ο κ. Πέτσας στο Action 24.

Σημείωσε επίσης ότι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ καταγράφουν αμελητέες διαρροές προς την Μαρία Καρυστιανού. «Είναι λογικό γιατί θέλει να εκφράσει μία αντισυστημική διάθεση βασιζόμενη ενδεχομένως στο συναίσθημα».


Ο βουλευτής της ΝΔ επανέλαβε ότι η κ. Καρυστιανού «θα κριθεί για τις πολιτικές της επιλογές εφόσον αποφασίσει να δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα και κατέβει στις εκλογές για να ζητήσει τη στήριξη των συμπολιτών μας. Τότε θα κρίνουμε τις πολιτικές της θέσεις».
