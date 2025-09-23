Βουβωνοκήλη: Συμπτώματα, κίνδυνοι και θεραπεία

1. Ανοιχτή Επιδιόρθωση Κήλης (τεχνικές Lichtenstein, Shouldice, ONSTEP, ΤΙPP, κ.α.)

Ανοιχτή Επιδιόρθωση Κήλης (τεχνικές Lichtenstein, Shouldice, ONSTEP, ΤΙPP, κ.α.) • Γίνεται μία μόνο τομή στη βουβωνική χώρα.

• Tο περιεχόμενο της κήλης επαναπροωθείται μέσα στη περιτοναϊκή κοιλότητα όπου ανήκει.

• Το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος κλείνεται με ράμματα και μπορεί να τοποθετηθεί και πλέγμα.

• Αν η κήλη είναι μικρή η επέμβαση γίνεται ακόμη και με τοπική αναισθησία ή ελάχιστη μέθη.

2. Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (τεχνικές TAPP, TEP, eTEP)

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (τεχνικές TAPP, TEP, eTEP) • Γίνονται τρεις, συνήθως, μικρές τρύπες 0,5 – 1 εκ. στο κέντρο της κοιλιάς για την είσοδο της λαπαροσκοπικής κάμερας και των εργαλείων.

• Γίνεται αποκατάσταση της κήλης στη περιτοναϊκή κοιλότητα

• Ένα πλέγμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος.

Οφέλη: λιγότερος πόνος, ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερες λοιμώξεις και μικρότερες ουλές.

3. Ρομποτική αποκατάσταση ομφαλοκήλης (τεχνικές TAPP, TEP, eTEP)

Ρομποτική αποκατάσταση ομφαλοκήλης (τεχνικές TAPP, TEP, eTEP) • Χειρουργική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με χρήση ρομποτικού συστήματος.

• Προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και κινήσεις με απόλυτη ακρίβεια.

• Οι κινήσεις των ρομποτικών εργαλείων έχουν 7 βαθμούς ελευθερίας, πολύ περισσότερους από τους 4 της κλασσικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Έτσι, οι ρομποτικοί χειρισμοί μοιάζουν πολύ με εκείνων του ανθρώπινου χεριού

• Επιτρέπει σύνθετες αποκαταστάσεις, ειδικά σε υποτροπιάζουσες ή μεγάλες κήλες.

• Νεότερες τεχνικές που επιτρέπουν την τοποθέτηση του πλέγματος όχι μέσα στη κοιλιά αλλά ανάμεσα στο κοιλιακό τοίχωμα, έτσι ώστε να είναι πλήρως προστατευμένο από το έντερο

• Σχεδόν μηδενική πιθανότητα λοίμωξης του πλέγματος

• Ελάχιστος πόνος λόγω μη καθήλωσης του πλέγματος με ράμματα ή tackers

• Μηδενική απώλεια αίματος

• Δυνατότητα ταυτόχρονης διενέργειας και άλλων επεμβάσεων (π.χ. βουβωνοκήλης, μηροκήλης, κοιλιοκήλης, χολοκυστεκτομής κ.λπ.)

• Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα αφού γίνονται μόνο τρεις μικρές οπές για την είσοδο των ρομποτικών εργαλείων

• Έξοδος από το νοσοκομείο και επιστροφή στο σπίτι σε 3 ώρες

• Η επέμβαση γίνεται μόνο με γενική νάρκωση

• Βελτιωμένη οπτικοποίηση, τρισδιάστατη απεικόνιση και μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου. Επομένως ασύγκριτη όραση της χειρουργικής επέμβασης

• Μεγαλύτερη επιδεξιότητα, ιδίως σε στενούς χώρους

• Ακρίβεια χειρουργικών κινήσεων και χειρισμών σε επίπεδο μικροχιλιοστού

• Μειωμένο τραύμα ιστού

• Χαμηλότερος μετεγχειρητικός πόνος, μηδενική απώλεια αίματος

• Άμεση έξοδος από το νοσοκομείο

• Ταχύτερη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες

• Στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ακριβή από τις παραδοσιακές μεθόδους

• Απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Δεν μπορεί να γίνει ρομποτική επέμβαση αν το νοσοκομείο δεν έχει ρομπότ.

• Δεν μπορούν όλοι οι χειρουργοί να κάνουν ρομποτικές επεμβάσεις αφού χρειάζεται πρώτα εκπαίδευση και στη συνέχεια πιστοποίηση στις ρομποτικές τεχνικές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακόμη, στην Ελλάδα κέντρα ρομποτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Έτσι, η εκπαίδευση αναγκαστικά γίνεται στο εξωτερικό

• Για μικρές, απλές βουβωνοκήλες, η ανοιχτή ή η λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική, το ίδιο ασφαλής και πολύ πιο φθηνή. Συνήθως η ρομποτική επέμβαση προτιμάται για μεγάλες, δύσκολες και σύνθετες βουβωνοκήλες.

Τέλος, σπάνια, μια βουβωνοκήλη μπορεί να έχει ως περιεχόμενο όχι έντερο αλλά την ουροδόχο κύστη. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα παρουσιάζει δυσουρικά ενοχλήματα, που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στην επίσχεση ούρων», εξηγεί.«Όπως και σε κάθε κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, έτσι και στη βουβωνοκήλη η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη και οριστική θεραπεία. Ενώ η προσεκτική αναμονή μπορεί να είναι κατάλληλη για μικρές, ασυμπτωματικές κήλες, οι περισσότερες βουβωνοκήλες τελικά απαιτούν αποκατάσταση λόγω αυξανόμενου μεγέθους ή δυσφορίας.Η βουβωνοκήλη είναι μια συχνή αλλά δυνητικά σοβαρή πάθηση. Ενώ οι ήπιες περιπτώσεις μπορεί αρχικά να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, η χειρουργική αποκατάσταση παραμένει η καλύτερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία. Χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία, η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική επέμβαση αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη επιλογή, ιδιαίτερα για σύνθετες περιπτώσεις. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε κήλη, συμβουλευτείτε έναν γενικό ή ελάχιστα επεμβατικό χειρουργό για να συζητήσετε την καλύτερη προσέγγιση με βάση την ατομική σας περίπτωση και την κατάσταση της υγείας σας», καταλήγει ο κ. Αρχοντοβασίλης εξηγώντας τις μεθόδους αποκατάστασης και τα πλεονεκτήματά τους:Η χειρουργική αποκατάσταση μιας βουβωνοκήλης έχει ως στόχο να επανατοποθετήσει το περιεχόμενο της κήλης (συνηθέστερα έντερο) πίσω στην κοιλιακή κοιλότητα, και να ενισχύσει το κοιλιακό τοίχωμα (σχεδόν πάντα με ένα πλέγμα). Οι κύριες τεχνικές περιλαμβάνουν:Η ρομποτική χειρουργική έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική πολύ υψηλή θέση στις προτιμήσεις τόσο των χειρουργών όσο και των ασθενών λόγω της ακρίβειας κινήσεων, της τρισδιάστατης απεικόνισης, της ευελιξίας χειρισμών και της βελτιωμένης εργονομίας της. Μερικά από τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:Ωστόσο, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να έχει κάποιους περιορισμούς: