Τα Χανιά στο φακό ταξιδιωτικής εκπομπής της ιρλανδικής τηλεόρασης
Στην εκπομπή συμμετείχαν ως παρουσιαστές ο διάσημος Ιρλανδός παίκτης ράγκμπι Greg O'Shea και η τραγουδίστρια, στιχουργός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Erica Cody
Τα Χανιά ως πολυδιάστατος προορισμός τεσσάρων εποχών, που συνδέει μοναδικά την εμπειρία διακοπών με τον πολιτισμό, τη φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τη γαστρονομία, παρουσιάστηκαν στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα «High Road / Low Road» του ιρλανδικού δημόσιου καναλιού RTÉ One.
Τα γυρίσματα του επεισοδίου πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, και σε αυτά συμμετείχαν ως παρουσιαστές ο διάσημος Ιρλανδός παίκτης ράγκμπι και νικητής τηλεπαιχνιδιού, Greg O'Shea και η τραγουδίστρια, στιχουργός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Erica Cody. Η κυρία Cody ακολούθησε την πολυτελή εκδοχή του ταξιδιού, ενώ ο κύριος O'Shea την οικονομικότερη, με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σε μετακινήσεις, διαμονή και δραστηριότητες.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο παλιό ενετικό λιμάνι και σε γραφικές συνοικίες της πόλης, να επισκεφθούν πολιτιστικά αξιοθέατα (Αρχαιολογικό Μουσείο, οικία Ελευθερίου Βενιζέλου κ.ά.), να βιώσουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία στο φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά να γνωρίσουν και την τοπική γαστρονομία και οινική παράδοση σε όλο το εύρος της, από την κουζίνα υψηλών απαιτήσεων έως τις επιλογές για street food.
Σύμφωνα με τη δομή της ιδιαίτερα δημοφιλούς στο ιρλανδικό κοινό εκπομπής, σε κάθε επεισόδιο δύο διάσημα πρόσωπα ταξιδεύουν σε προορισμό που αρχικά δεν γνωρίζουν, επιλέγοντας μεταξύ δύο φακέλων, με τον έναν να αντιστοιχεί σε πολυτελή εμπειρία διακοπών και τον άλλο σε οικονομικότερες επιλογές. Με τον τρόπο αυτόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσεγγίζει ένα διευρυμένο φάσμα τηλεθεατών, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα του προορισμού να προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες για διαφορετικά budgets.
Στο κλείσιμο του επεισοδίου για τα Χανιά οι παρουσιαστές επισημαίνουν πως, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό κάθε ταξιδιώτη, η ομορφιά και η αυθεντικότητα του προορισμού παραμένουν αναλλοίωτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία αξέχαστων διακοπών, που ενισχύεται και από τη ζεστή κρητική φιλοξενία.
Σημειώνεται ότι το RTÉ One του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTÉ αποτελεί το κύριο δημόσιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κανάλι της Ιρλανδίας, ενώ μέσω Freeview είναι διαθέσιμο και στο κοινό της Βόρειας Ιρλανδίας.
Το επεισόδιο για τα Χανιά προσέλκυσε 355.000 τηλεθεατές και κατέγραψε μερίδιο τηλεθέασης 36%, το υψηλότερο σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της ίδιας ζώνης σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Το επεισόδιο επαναπροβλήθηκε στο RTÉ One+ και στο RTÉ Player, μεγιστοποιώντας περαιτέρω την απήχησή του, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η εκ νέου μετάδοσή του στο αμέσως προσεχές διάστημα.
