Off-road στις Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally στην Ορεινή Αρκαδία
Off-road στις Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally στην Ορεινή Αρκαδία
Στις νέες ειδικές του EKO Acropolis Rally στο Μαίναλο και τις Κολλίνες, το χώμα ξαναγράφει ιστορία.
Το EKO Acropolis Rally πλησιάζει, επιστρέφοντας μετά από χρόνια στην «κανονική» ημερομηνία του, μέσα στον Ιούνιο. Από τις 25 μέχρι τις 28 του μήνα, λοιπόν, το «Ράλλυ των Θεών» επανέρχεται πιο δυναμικό και ανανεωμένο από ποτέ για όσους από εμάς έχουμε ουσιαστικά μεγαλώσει με την αδημονία να πάρουμε τα βουνά, είναι ακριβώς αυτός ο Ιούνιος που έχει σημαδέψει τις αναμνήσεις μας.
Το Ακρόπολις, βλέπετε, ποτέ δεν ήταν (και εξακολουθεί να μην είναι) ένα «απλό» ράλι. Ήταν και είναι περισσότερο μια μυσταγωγία, μια ομαδική περιπέτεια, ένας αγώνας δίπλα στον Αγώνα: να δεις όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικές. Να φτάσεις στο καλύτερο σημείο – κι ας σήμαινε αυτό ατελείωτο περπάτημα μέσα στο λιοπύρι. Να φτάσεις το βράδυ στο δωμάτιο αγνώριστος από τη σκόνη που έχεις φάει. Να προγραμματίσεις με τους φίλους την επόμενη μέρα πάνω από δυο σουβλάκια και μια μπίρα. Να διηγείστε ο ένας στον άλλον τα περάσματα των «Θεών». Να τσακώνεστε για το ποιος οδηγός είναι ο πιο θεαματικός ή ο πιο αποτελεσματικός. Να στοιχηματίζετε για την πρώτη τριάδα. Τι να στοιχηματίσεις για το πιο απρόβλεπτο και πιο σκληρό ράλι στο καλεντάρι; Πώς να είσαι ψύχραιμος όταν βλέπεις μπροστά σου αγωνιστικά να περνούν με «χίλια» πάνω από χωματόδρομους που κανονικά δυσκολεύονται να διασχίσουν ακόμη και τρακτέρ;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το Ακρόπολις, βλέπετε, ποτέ δεν ήταν (και εξακολουθεί να μην είναι) ένα «απλό» ράλι. Ήταν και είναι περισσότερο μια μυσταγωγία, μια ομαδική περιπέτεια, ένας αγώνας δίπλα στον Αγώνα: να δεις όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικές. Να φτάσεις στο καλύτερο σημείο – κι ας σήμαινε αυτό ατελείωτο περπάτημα μέσα στο λιοπύρι. Να φτάσεις το βράδυ στο δωμάτιο αγνώριστος από τη σκόνη που έχεις φάει. Να προγραμματίσεις με τους φίλους την επόμενη μέρα πάνω από δυο σουβλάκια και μια μπίρα. Να διηγείστε ο ένας στον άλλον τα περάσματα των «Θεών». Να τσακώνεστε για το ποιος οδηγός είναι ο πιο θεαματικός ή ο πιο αποτελεσματικός. Να στοιχηματίζετε για την πρώτη τριάδα. Τι να στοιχηματίσεις για το πιο απρόβλεπτο και πιο σκληρό ράλι στο καλεντάρι; Πώς να είσαι ψύχραιμος όταν βλέπεις μπροστά σου αγωνιστικά να περνούν με «χίλια» πάνω από χωματόδρομους που κανονικά δυσκολεύονται να διασχίσουν ακόμη και τρακτέρ;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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