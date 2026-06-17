Off-road στις Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally στην Ορεινή Αρκαδία
TRAVEL.GR

Off-road στις Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally στην Ορεινή Αρκαδία

Στις νέες ειδικές του EKO Acropolis Rally στο Μαίναλο και τις Κολλίνες, το χώμα ξαναγράφει ιστορία.

Off-road στις Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally στην Ορεινή Αρκαδία
Το EKO Acropolis Rally πλησιάζει, επιστρέφοντας μετά από χρόνια στην «κανονική» ημερομηνία του, μέσα στον Ιούνιο. Από τις 25 μέχρι τις 28 του μήνα, λοιπόν, το «Ράλλυ των Θεών» επανέρχεται πιο δυναμικό και ανανεωμένο από ποτέ για όσους από εμάς έχουμε ουσιαστικά μεγαλώσει με την αδημονία να πάρουμε τα βουνά, είναι ακριβώς αυτός ο Ιούνιος που έχει σημαδέψει τις αναμνήσεις μας.

Το Ακρόπολις, βλέπετε, ποτέ δεν ήταν (και εξακολουθεί να μην είναι) ένα «απλό» ράλι. Ήταν και είναι περισσότερο μια μυσταγωγία, μια ομαδική περιπέτεια, ένας αγώνας δίπλα στον Αγώνα: να δεις όσο το δυνατόν περισσότερες ειδικές. Να φτάσεις στο καλύτερο σημείο – κι ας σήμαινε αυτό ατελείωτο περπάτημα μέσα στο λιοπύρι. Να φτάσεις το βράδυ στο δωμάτιο αγνώριστος από τη σκόνη που έχεις φάει. Να προγραμματίσεις με τους φίλους την επόμενη μέρα πάνω από δυο σουβλάκια και μια μπίρα. Να διηγείστε ο ένας στον άλλον τα περάσματα των «Θεών». Να τσακώνεστε για το ποιος οδηγός είναι ο πιο θεαματικός ή ο πιο αποτελεσματικός. Να στοιχηματίζετε για την πρώτη τριάδα. Τι να στοιχηματίσεις για το πιο απρόβλεπτο και πιο σκληρό ράλι στο καλεντάρι; Πώς να είσαι ψύχραιμος όταν βλέπεις μπροστά σου αγωνιστικά να περνούν με «χίλια» πάνω από χωματόδρομους που κανονικά δυσκολεύονται να διασχίσουν ακόμη και τρακτέρ;

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης