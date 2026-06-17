Οι 10 «ήσυχες» παραλίες της Νάξου
Οι 10 «ήσυχες» παραλίες της Νάξου
Σε ένα από τα πιο αγαπημένα και κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων υπάρχουν πάντα τα σημεία για ηρεμία και χαλάρωση.
Μία ανάσα μακριά από την κοσμοπολίτικη Πάρο, από τη μία, και δίπλα στις πανέμορφες Μικρές Κυκλάδες, από την άλλη, η γοητευτική Νάξος της Πορτάρας και της μεγάλης γαστρονομικής παράδοσης μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στην ασταμάτητη τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας και στην πιο παρθένα και άγρια πλευρά της νησιωτικής Ελλάδας.
Ένα υπέροχο, γραφικό νησί σε τέλεια ισορροπία, που έχει κάτι για όλους και παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά ελληνικά νησιά που μπορεί να επισκεφθεί κανείς, συνεχίζει να συναρπάζει τους επισκέπτες με τη φυσική ομορφιά τoυ, τα υπέροχα ορεινά χωριά τoυ και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Μάλιστα, κάποιες από αυτές κατέχουν, δικαιολογημένα, τον τίτλο των πιο ειδυλλιακών σε ολόκληρες τις Κυκλάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ένα υπέροχο, γραφικό νησί σε τέλεια ισορροπία, που έχει κάτι για όλους και παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά ελληνικά νησιά που μπορεί να επισκεφθεί κανείς, συνεχίζει να συναρπάζει τους επισκέπτες με τη φυσική ομορφιά τoυ, τα υπέροχα ορεινά χωριά τoυ και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Μάλιστα, κάποιες από αυτές κατέχουν, δικαιολογημένα, τον τίτλο των πιο ειδυλλιακών σε ολόκληρες τις Κυκλάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα